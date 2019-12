Technologie ingezet in strijd tegen fietsdiefstal

In het kat-en-muisspel met het dievengilde zet de fietsbranche in op nieuwe technologieën als gps, digitale sloten en ‘the internet of things’. Wat zijn de ontwikkelingen?

Gezamenlijk datasysteem

Het jongste initiatief is de samenwerkingsovereenkomst BikeBlockChain (getekend op 8 oktober 2018) tussen de politie, RDW, technologiebedrijven IBM, KeyLane, KPN en diverse fietsverzekeraars. De partners streven naar een gezamenlijk datasysteem om gestolen fietsen zo snel mogelijk terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaren. Voor de opsporing kan in enkele gemeenten een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) worden ingezet.

Fietsfabrikanten ontbreken nog

De verzekeraars die zich bij het initiatief hebben aangesloten, zijn Allianz Global Assistance, ANWB/Unigarant, ASR en Kingpolis. Marktleider Enra vindt de kosten van het project (naar verluidt geraamd op €700.000) te hoog en heeft bedankt voor deelname. Ook fietsfabrikanten ontbreken nog.

Slimme elektrische fietsen

Enra biedt sinds de zomer van 2017 wel speciale, lagere tarieven voor bepaalde 'connected e-bikes' van fabrikant Accell. Deze elektrische fietsen zijn standaard uitgerust met gps-technologie (in het frame). Die helpt om diefstal te voorkomen en gestolen rijwielen terug te vinden. Bij diefstal is er een wachttijd van 3 weken, zodat Enra de mogelijkheid heeft de e-bike op te sporen. Hiervoor heeft de verzekeraar het bedrijf G4S ingeschakeld.

Track & trace

Middels een nieuw samenwerkingsverband - met nu ook slotenfabrikant Axa - worden de connected e-bikes sinds november 2018 beveiligd door track & trace-systeem Axa-In. Dit zit ingebouwd in de e-bike en zendt een GPS-signaal uit als het rijwiel als gestolen wordt gemeld. Zodra de eigenaar ontdekt dat de e-bike is meegenomen, kan hij dit melden via een app op zijn smartphone. Deze waarschuwing gaat naar G4S, die de e-bike via het GPS-signaal kan vinden en met de politie kan samenwerken om deze terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar.

Binnen 48 uur je fiets terug

Concurrent ANWB lanceerde begin 2018 de 'Blijven Fietsen Verzekering'. Hiermee is je gestolen fiets ‘gegarandeerd binnen 48 uur’ terug. ANWB werkt samen met 1000 fietsendealers. Die voorzien de verzekerde fietsen van een speciale zender (aan het frame). Je activeert de zender via de ANWB Fietsen-app. Zo zet je de opsporing van je gestolen fiets in gang. Find Recover & Insurance Service (FRIS) spoort je fiets vervolgens op. De gebruikte technologie is hier niet GPS, maar het 'LoRa netwerk'. LoRa staat voor 'long range'. Het is bedoeld voor apparaten die niet constant een snelle internetverbinding nodig hebben, maar alleen af en toe wat data moeten doorgeven.

Eerste ervaringen

De eerste ervaringen zijn volgens ANWB positief: ‘Op 3000 fietsen die met de zender zijn uitgerust, zijn er 12 gestolen en daarvan 10 weer teruggevonden. De overige 2 hadden te laat aangifte gedaan.’ Waar Enra premiekorting geeft, betaal je voor de Blijven Fietsen Verzekering juist wat meer dan voor een normale (elektrische)fietsverzekering van de ANWB. Enra liet in april 2019 weten dat 'de eerste 3 gestolen connected e-bikes inmiddels terecht zijn'.

Digitale sloten

Fietssloten zonder sleutel zijn een andere ontwikkeling. Deze sloten werken via een app. Wij kregen onlangs een melding over een fietsverzekeraar die een aanvraag afwees, omdat er geen sleutels bij het slot zaten. Verzekeraars moeten hun acceptatiecriteria hier snel op aanpassen. Alianz Global Assistance liet inmiddels weten ‘ook fietsen met digitale sloten te accepteren’. Ook deze sloten moeten wel minimaal een 'ART 2-sterrenkwalificatie' hebben.

Topje van de ijsberg

In totaal werden in 2017 bijna 79.000 fietsendiefstallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal in jaren, maar in werkelijkheid het topje van de ijsberg. Naar schatting wordt slechts in een kwart van de gevallen aangifte gedaan.