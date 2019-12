Unigarant erkent fout met CB-predicaat

Home

Verzekeraar Unigarant is in de fout gegaan met het Consumentenbond-predicaat 'Beste uit de test'. Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:3 september 2013

In de Consumentengids van afgelopen juni kreeg Unigarant dit predicaat voor de doorlopende fietsverzekering die klanten via internet kunnen afsluiten (Testoordeel 7,9, net als concurrent Enra). Op promotiemateriaal bij rijwielhandelaren wekte het dochterbedrijf van de ANWB de indruk dat de fietsverzekering die wordt afgesloten bij de rijwielhandel óók als beste uit de test is gekomen. Deze verzekering wijkt echter op enkele punten af en kwam bij ons onderzoek als vijfde uit de bus, met als Testoordeel een 7,5.

Unigarant erkent dat er ‘niet goed gecommuniceerd’ is en zegt er alles aan te doen om dit op te lossen.