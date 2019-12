Unigarant-verzekeringen omgedoopt tot ANWB

Nieuws|Wie bij de aanschaf van een fiets of e-bike meteen een verzekering wil afsluiten, kan bij de rijwielhandel niet meer terecht bij Unigarant. De kortlopende (3 of 5 jaar) of doorlopende verzekeringen van Unigarant worden sinds deze maand aangeboden onder de naam van moederbedrijf ANWB.