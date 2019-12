Univé scoort met nieuwe fietsverzekering

Met name het feit dat Univé de oude, 3-jarige polis verzekering inruilde voor een doorlopende polis wordt door de Consumentenbond gewaardeerd. Met een doorlopende verzekering betaal je de premie per maand in plaats van in één keer voor 3 jaar vooruit, en voorkom je dat je een hoop geld kwijt bent als je fiets bijvoorbeeld na enkele maanden al gestolen wordt. Bij de e-bikeverzekering is bovendien een pechhulpdekking toegevoegd en is schade aan de accu zonder mitsen en maren gedekt.

Lees hier onze Eerste indruk van de vernieuwde fietsverzekering van Univé. De complete test met alle fiets- en e-bikeverzekeringen lees je in het juni-nummer van de Consumentengids, die op 27 mei is verschenen. Vergelijk de premies en voorwaarden in onze online vergelijker.

Bron: de Consumentenbond