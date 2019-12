E-bike verzekeren in grote stad duurder bij Univé

Nieuws|Je elektrische fiets verzekeren in de grote steden wordt bij Univé bijna 2 keer zo duur. De premie voor een e-bike van €1500 gaat per 1 maart bijvoorbeeld van €4,85 naar €9,20 per maand. Voor een e-bike van €3000 stijgt de premie van €5,65 naar €10,78.

Stijging in de schadecijfers

De premieverhoging geldt alleen voor elektrische fietsen, in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Haarlem, Groningen (meeste gestolen fietsen per 10.000 inwoners) en Nijmegen. Volgens Univé worden de populaire e-bikes met name daar ‘in toenemende mate dagelijks gebruikt voor woon-werkverkeer, maar ook door scholieren’. De verzekeraar ziet een stijging in de schadecijfers, ‘waardoor wij de premies per 1 maart 2018 voor de grotere steden hebben aangepast’.

Postcode is bepalend

Univé scoort doorgaans goed in de fiets/e-bikeverzekeringentest van de Consumentenbond. De premies van deze verzekeringen hangen sterk samen met je postcode. De nieuwe test, met alles over premies en voorwaarden van de diverse aanbieders, verschijnt eind april in de Consumentengids.

Keuzehulp fietsverzekering

Wie op zoek is naar een advies op maat, kan terecht bij onze nieuwe Keuzehulp Fietsverzekering.

Bron: Consumentenbond/Univé