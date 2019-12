Vergelijk nu ook premies van e-bikeverzekeringen

Nieuws|Bezitters van de almaar populairder wordende elektrische fietsen (of e-bikes) kunnen vanaf nu ook terecht bij onze online-vergelijker van fietsverzekeringen. Vergelijk de voorwaarden en premies van onder meer ANWB, Enra en Unigarant voor e-bikes in diverse prijsklassen.

De ‘gewone’ fietsverzekeringen zijn volledig geactualiseerd en uitgebreid met de producten van Europeesche, Hema en Klaverblad. Kijk in de vergelijker welke verzekering het beste bij jouw fiets of e-bike past.

Stuk voordeliger

E-bikeverzekeringen zijn door de bank genomen een stuk voordeliger dan verzekeringen voor gewone stadsfietsen. Dit komt doordat de berijders doorgaans ouder zijn en het gebruik anders is. E-bikes worden vaker gebruikt voor lange toertochten en bijvoorbeeld minder voor een snelle boodschap in de stad. De kans op diefstal is hierdoor een stuk kleiner, terwijl het risico op cascoschade juist wat hoger wordt ingeschaald, als gevolg van de snelheid die behaald kan worden.

Verschillen per regio

De verschillen tussen de diverse regio’s – belangrijk bij het bepalen van de premie van een ‘normale’ fietsverzekering – zijn bij e-bikes een stuk kleiner. Bij Enra, HelePolis, Univé en het Fiets Service Abonnement van Kingpolis maakt het qua premie zelfs helemaal geen verschil of je een bepaalde e-bike verzekert in een grote stad als Amsterdam of in een dorpje op het platteland.

Stedelijk gebruik

Overigens wijzen de cijfers uit dat de elektrische fiets ook steeds meer in zwang raakt bij jongeren en voor stedelijk gebruik. In 2012 steeg het aantal verkochte e-bikes, ondanks een krimpende fietsenmarkt, met 1,3% tot 171.000 stuks.