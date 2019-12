Verzeker je racefiets of mountainbike

Bij een racefiets, mountainbike of all terrain bike (ATB) is de dekking van schade belangrijker dan van diefstal. Enra en Kingpolis hebben voor deze snelle fietsen zelfs helemaal geen diefstaldekking buitenshuis. Hema biedt geen dekking als ze worden gestolen uit een auto, camper of boot waarbij anderen de fiets van buitenaf kunnen zien, of zonder sporen van inbraak. Of als de fiets zonder voldoende maatregelen is achtergelaten op een fiets- of dakdrager.

Wel of geen slot

ATB’s en racefietsen zijn zelden voorzien van een slot. Zolang je ze niet onbeheerd achterlaat, ben je bij ANWB en Unigarant verzekerd tegen diefstal. Laat je de fiets wél onbeheerd achter, dan moet deze op slot staan met ART2 goedgekeurd slot.

Bij Univé moeten ook racefietsen en mountainbikes voor diefstaldekking van een ART-goedgekeurd slot zijn voorzien. Dat mag ook een los (kabel)slot zijn. Bij Allianz Global Assistance en Hema moet de fiets daarmee zijn vastgemaakt aan een vastgemonteerd fietsenrek, een boom of een ander ‘onbeweeglijk voorwerp’.

Eigen risico

De uitkering is bij veel verzekeraars gelijk: gedurende de eerste 3 jaar 100% van het verzekerd bedrag, in het vierde jaar 75% en in het vijfde jaar 60%. ANWB en Unigarant vergoeden na 5 jaar nog 50%. Allianz en Hema bouwen de vergoeding na enkele jaren nog verder af. Bij Allianz en Enra betaalt de consument bij gedeeltelijke schade een eigen risico van maar liefst 20%. Bij ANWB, Kingpolis en Unigarant is dat €50. De Hema hanteert in alle gevallen (diefstal, schade en total loss) een eigen risico van €25.

Speciale KNWU-verzekering

Kingpolis biedt als enige verzekeraar een speciale verzekering voor racefietsen en mountainbikes. Bij deze KNWU-verzekering is geen slot vereist en zijn onder meer ook je persoonlijke eigendommen in heel Europa tot €350 verzekerd. Je kunt de basisdekking uitbreiden met Carbondekking (voor eventuele breuken in het frame) en Wedstrijddekking Plus. Diefstal is wel alleen gedekt wanneer de fiets wordt gestolen uit een afgesloten ruimte, waarbij er sporen van diefstal moeten zijn. Na het eerste jaar geldt er een afschrijving van 1% per maand.

Premies

De KNWU-verzekering is de enige verzekering die in heel Nederland dezelfde premie rekent voor een racefiets of mountainbike. Alle andere verzekeraars maken onderscheid op basis van postcode. Voor racefietsen gelden dezelfde premies als voor mountainbikes. Uitzondering is Interpolis, die voor een mountainbike gemiddeld 45% méér premie vraagt dan voor een racefiets (voorjaar 2019).

Weten wat de beste verzekering voor racefietsen, mountainbikes en ATB's is? Of wat volgens de Consumentenbond de Beste Koop is? Log in of word lid!