Weer iets minder fietsdiefstallen

Niets boven Groningen

De stAVc geeft wel een mooi overzicht van het aantal aangiftes per gemeente, zowel in absolute aantallen als per 10.000 inwoners. Daaruit blijkt dat er voor fietsendieven opnieuw niets boven Groningen gaat, met 83,3 gestolen rijwielen per 10.000 inwoners. Andere studentensteden als Delft (72,7), Enschede (70,2) en Utrecht (60,7) volgen op gepaste afstand.

Verrassende stijgers

In absolute zin blijft Amsterdam ook de fietsdiefstalhoofdstad van ons land, met 4492 aangiftes. Rotterdam is tweede met 3068. Grootste stijgers ten opzichte van de eerste helft van 2015 zijn de gemeenten Ferwerderadiel (Fr; +500%), Zoeterwoude (ZH; +450%) en Ten Boer (Gr; +350%).



Over heel 2015 kwam het aantal aangiftes van fietsdiefstal volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit op 106.835, een kleine 4% minder dan het jaar ervoor. Aangezien lang niet van alle diefstallen aangifte wordt gedaan, ligt het werkelijke aantal gestolen fietsen naar verwachting veel hoger.



Bron: stAVc/CBS/Consumentenbond