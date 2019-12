Welke fietsen kun je verzekeren?

Standaardfiets

In 2018 werden volgens voorlopige CBS-cijfers 68.260 gevallen van fietsdiefstal geregistreerd. Het laagste aantal in jaren, maar hoogstwaarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Daarnaast kan je fiets zwaar beschadigd raken. Tegen beide risico's kun je je verzekeren.

Bekijk in onze Keuzehulp Fietsverzekering welke verzekering het beste past bij jouw stadsfiets.

E-bike

Verzekeringen voor e-bikes zijn in grote lijnen hetzelfde als die voor 'gewone' fietsen. Het belangrijkste verschil zit hem in de dekking van schade aan de accu. Verder kan pechhulpdekking voor een e-bike belangrijker zijn dan voor een stadsfiets, gezien de grotere afstanden die je ermee kunt afleggen.

Lees meer over het verzekeren van een e-bike.

Racefiets

Bij een racefiets, mountainbike of all terrain bike (ATB) is de dekking van schade belangrijker dan de dekking van diefstal. Lees welke verzekeringen voor racefietsen en mountainbikes er zijn en waarin ze verschillen.

Tweedehandsfiets

Bij bijna alle verzekeraars is het mogelijk om tweedehandsfietsen te verzekeren. Maar er zitten grote verschillen in de werkwijze van de verzekeraars. Bij Enra moet een rijwielhandelaar de fiets of e-bike eerst taxeren. Deze wordt dan voor de getaxeerde waarde verzekerd. Bij ANWB, Unigarant, Hema en Univé wordt de fiets verzekerd aan de hand van de aanschafprijs. Bij sommige verzekeraars kan het allebei (nota of taxatie), zoals Allianz Global Assistance/FietsNed en Kingpolis (als het om gewone fietsen gaat). Deze prijs wordt aangetoond door een nota of bewijs van betaling. Alleen bij Klaverblad is het niet mogelijk om tweedehandsjes te verzekeren.

Demonstratiemodel

Een demonstratiemodel is zo goed als nieuw, maar een stuk goedkoper dan een nieuwe fiets. Iedere verzekeraar hanteert hierbij zijn eigen regels. Klaverblad ziet een demo-model als ‘nieuw’, maar verzekert de fiets wel voor het bedrag dat je daadwerkelijk voor de fiets hebt betaald. Hema verzekert het originele bedrag (zonder korting). Hierdoor betaal je ook meer premie. De verkoopwaarde, de korting en het betaalde bedrag moeten op de bon vermeld staan. Als op het moment van diefstal de fiets tegen een lagere prijs aangeschaft kan worden, dan keert de Hema dit lagere bedrag uit.

Unigarant, ANWB en Kingpolis zien een demonstratiemodel als een tweedehandsfiets. De fiets wordt in principe tegen de aanschafprijs verzekerd, afhankelijk van de leeftijd is verzekeren tegen nieuwwaarde ook mogelijk. Bij Enra wordt een demonstratiemodel alleen verzekerd als een gebruikte fiets, tegen de aanschafprijs.

Andere fietsen

Bakfiets

Een bakfiets wordt verzekerd door alle fietsverzekeraars. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en premies als bij een normale stadsfiets. Kingpolis biedt wel een speciale Bakfiets Serviceabonnement aan. Dit abonnement bestaat uit een fietsverzekering van Europeesche en extra diensten van bakfietsspecialist Babboe. Het premiebedrag varieert van €6,95 tot €12,95 per maand (plus eenmalig €5 poliskosten) en is na het eerste jaar maandelijks opzegbaar.

Vind je een bakfiets te duur om zelf te kopen? Via het e-bikecollectief van de Consumentenbond kun je ook bakfietsen leasen, inclusief verzekering en onderhoud.

Tandem en lig- en vouwfiets

Voor tandems hanteren alle verzekeraars dezelfde voorwaarden en dezelfde premies als bij gewone fietsen. Dit geldt ook voor andere afwijkende rijwielen, zoals lig- en vouwfietsen.

