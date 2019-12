Soorten fietsverzekeringen

Afsluiten bij de fietsenwinkel of online?

De meeste fietsverzekeringen worden nog altijd afgesloten bij de fietsenwinkel. Meestal gaat het dan om een polis van Enra, ANWB of Kingpolis. Dat zijn doorgaans goede verzekeringen, maar toch scoren Enra Basis en Plus een magere voldoende in onze test fietsverzekeringen. Vergeleken met de meeste polissen die je online afsluit, zitten er wat nadelen aan.

Wat zijn de mogelijkheden?

Uitkering in geld of een nieuwe fiets

Als je een fietsverzekering afsluit bij de fietsenwinkel krijg je bij diefstal of 'total loss' geen geld terug, maar mag je bij jouw dealer een vergelijkbare nieuwe fiets uitzoeken. Let bij het afsluiten van een fietsverzekering via de fietsenwinkel ook op de prijs. Veel rijwielhandelaren hebben een overeenkomst met 1 of 2 grote verzekeraar(s). Deze hebben voor jou niet per se de beste aanbieding. Vergelijk dus altijd eerst zelf premies en voorwaarden.

De verzekeringen die je online afsluit, keren juist vrijwel altijd uit in geld. Alleen bij Kingpolis is de uitkering ook dan 'in natura'. Met een uitkering in geld kun je in principe doen wat je wilt. Vanwege deze grotere flexibiliteit waarderen wij een uitkering in geld iets hoger dan een uitkering in natura.

Aflopend of doorlopend

Een aflopende fietsverzekering sluit je doorgaans bij de fietswinkel af voor een periode van 3 jaar. Een looptijd van 5 jaar en 7 jaar (bij Enra) komt ook voor. De premie betaal je vooraf in 1 keer. Bij diefstal wordt een nieuwe fiets vergoed (uitkering in natura), maar krijg je niets terug van de al betaalde premie. Dit geldt voor de aflopende fietsverzekeringen van:

Allianz Global Assistance

ANWB

FietsNed

Enra (3- en 5-jarige polis)

Kingpolis

Als je een andere fiets koopt, krijg je bij deze aflopende polissen ook geen premie terug. Kingpolis is hierop een positieve uitzondering en geeft in dit geval wel het te veel betaalde premiegeld terug.

Bij een doorlopende fietsverzekering betaal je de premie per maand of per (half)jaar. Deze verzekering heeft meestal een onbepaalde looptijd. Na 3 jaar ben je soms wel iets duurder uit dan bij een aflopende fietsverzekering. Maar wordt je fiets na een paar maanden gestolen, dan vergoedt de verzekering de volledige schade. Je bent de vooruitbetaalde premie dan niet kwijt.

Een doorlopende fietsverzekering sluit je meestal online af. Dit kan bij:

Allianz Global Assistance

ANWB

Centraal Beheer

Enra (1-jarige polis, maandelijks premie betalen mogelijk)

FietsNed

Hema

Interpolis

Klaverblad

Unigarant

Univé

Diefstal of volledig casco

Welke fietsverzekering je nodig hebt, hangt ook af van de dekking. Wil je de fiets verzekeren tegen schade bij vallen, brand of een aanrijding? Kies er dan voor om je fiets volledig casco (ook wel 'casco' genoemd) te verzekeren. Wel betaal je in de meeste schadegevallen €25 eigen risico.

Bij volledige, onherstelbare beschadiging van de fiets (total loss) geldt geen eigen risico, behalve bij Enra Plus (€50), Enra Optimaal (€35) en Hema (€25). Centraal Beheer, Interpolis, Klaverblad en Univé bieden alleen een (volledig) cascoverzekering.

Je kunt er ook voor kiezen je fiets alleen voor diefstal te verzekeren. Dit is wat goedkoper dan volledig casco. Meestal betaal je in geval van diefstal geen eigen risico. Alleen bij Hema wel (€25).

Extra dekkingen

Ongevallen-opzittendendekking

Met deze verzekering heb je recht op een uitkering als je door een fietsongeval (gedeeltelijk) invalide wordt. Bij overlijden als gevolg van een fietsongeval hebben nabestaande recht op een uitkering. Allianz, FietsNed, Interpolis, Klaverblad en Univé bieden deze dekking niet. De volgende verzekeraars wel:

ANWB (standaard bij volledig casco-dekking)

Enra (standaard bij de casco-dekking van Enra Optimaal)

Hema (optioneel voor €1,66 per maand)

Kingpolis (standaard bij de dekking Casco Compleet)

Unigarant (optioneel voor €0,33 per maand)

Verhaalsrechtsbijstand

Met verhaalsrechtsbijstand wordt de schade die jij hebt opgelopen bij een verkeersongeval verhaald. Klaverblad en Univé bieden deze extra dekking niet. Verzekeraars die dat wel doen, zijn:

Allianz Global Assistance/FietsNed

ANWB (standaard bij volledig casco-dekking)

Enra (standaard in Europa bij de casco-dekking van Enra Optimaal)

Hema (optioneel voor €1,10 per maand)

Interpolis

Kingpolis (standaard bij de dekking Casco Compleet)

Unigarant (optioneel voor €0,21 per maand)

Pechhulpdekking

Met pechhulpservice ben je verzekerd van pech onderweg. Dit is vooral een pré als je een e-bike hebt. Voorwaarde is wel dat het niet je eigen schuld is, doordat je bijvoorbeeld met een halflege accu van huis bent vertrokken. Doorgaans geldt de pechhulp alleen in Nederland, en soms ook voor de grensstreken. Alleen met de casco-dekking van Enra Plus of Optimaal heb je pechhulp in heel Europa.

Allianz Global Assistance (standaard bij dekking Compleet, los af te sluiten voor €15 per jaar)

ANWB (online optioneel via de ANWB Fietspas à €32 per jaar, bij de fietsenwinkel standaard inbegrepen)

Centraal Beheer vervoert fiets en bestuurder na een verkeersongeval op een verharde weg terug naar de startplaats van de fietstocht

Enra (standaard bij de casco-dekking van Enra Plus en Enra Optimaal, los af te sluiten bij de fietsenwinkel)

FietsNed (standaard bij dekking Compleet, los af te sluiten voor €15 per jaar)

Interpolis

Kingpolis (standaard bij de dekking Casco Compleet; maximaal 3x per jaar)

Unigarant (optioneel voor €0,83 per maand)

Univé (standaard voor e-bikes, optioneel voor gewone fietsen voor €0,71 per maand)

De premie van een fietsverzekering

De hoogte van de premie hangt af van diverse factoren. Vooral je postcode is bepalend. Je woonplaats kan per verzekeraar in een andere regio of postcodegebied vallen. Gemiddeld vallen de grote steden en studentensteden in de duurste regio en kleinere plaatsen 'in de provincie' in de goedkoopste. Randgemeenten zitten er doorgaans tussenin qua premie.

Centraal Beheer, Hema en Interpolis kijken ook naar de leeftijd van de verzekerde. Jongeren zijn daarbij duurder uit; ouderen juist goedkoper.

