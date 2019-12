Wat is Adobe Photoshop Lightroom 3?

Enkele jaren terug heeft Adobe een onderzoek uit laten voeren: wat doen mensen precies met hun foto’s en welke bewerkingen voeren ze zoal uit? Toen bleek dat mensen slechts een beperkt deel van de functionaliteit van Photoshop gebruikten, vaak dezelfde bewerkingen uitvoerden en zochten naar een manier om hun foto’s overzichtelijk te archiveren. Op basis van die uitkomsten heeft Adobe Lightroom ontwikkeld. Dit is een een zogenaamd ‘workflow’-pakket dat gericht is op een logische werkwijze: foto’s importeren uit de camera, correcties uitvoeren, optimaliseren en vervolgens archiveren (en eventueel nog afdrukken, online publiceren of e-mailen).

Overbodig

De toevoeging ‘Photoshop’ is niet voor niets: Lightroom maakt Photoshop (Elements) voor een groot deel overbodig, tenzij je in lagen wilt werken of uitgebreid wilt retoucheren. In Lightroom 3 zit zelfs een ingebouwde lenzendatabase (die ook in Photoshop CS5 zit), die lensfouten als vervorming, donkere hoeken of kleurafwijkingen met één klik kan corrigeren. Dat scheelt erg veel tijd.



Wij wierpen een uitgebreide blik op Adobe Photoshop Lightroom 3, lees onze bevindingen.

Adobe Photoshop Lightroom 3 review

Wie Adobe Photoshop Lightroom 3 voor het eerst start zal zeker even moeten wennen, maar het programma is vrij logisch ingedeeld in drie panelen. Wat je in die panelen ziet, is afhankelijk van de modus van het programma, die je rechtsboven kunt instellen: bibliotheek (de mappen), ontwikkelen (bewerken), presentatie (diashow), afdrukken en web.



Via de bibliotheek kun je door de mappen op de computer navigeren, steekwoorden toevoegen aan je foto’s en een beperkt aantal bewerkingen uitvoeren (zoals belichting, contrast en helderheid). In de ontwikkelen-modus heb je toegang tot alle ‘gereedschappen’ voor beeldbewerking. Je ziet dan links een paneel met voorgeprogrammeerde- en eigen bewerkingen. In het midden wordt de foto afgebeeld, waar je ook op kunt inzoomen en rechts staan alle bewerkingsopties. Lightroom gebruikt ook de rekenkracht van de grafische kaart om een (ingezoomde) foto weer te geven, dus dat werkt vrij vlot.



Onderin kun je een strip foto’s laten weergeven, waardoor je makkelijk door je fotocollectie kunt scrollen. Lightroom kan ook overweg met een tweede monitor, zodat je daar je collectie kunt weergeven, terwijl je tegelijk op de hoofdmonitor bewerkingen uitvoert.

Bewerkingsmogelijkheden

Correctieve bewerkingen als een scheve horizon rechtzetten, de belichting aanpassen of de witbalans wijzigen zijn kinderlijk eenvoudig tot in detail in te stellen. Optimaliserende bewerkingen als verscherpen, ruisreductie, een uitsnede maken, vignettering toevoegen of verwijderen en (beperkt) retoucheren zijn ook ingebakken. Zelfs gevorderde bewerkingen als curves, gesplitste tinten en de helderheid of verzadiging per kleur instellen is een optie. Ook retoucheren is mogelijk, zij het beperkt. Je kunt vlekken, stofjes en kleine onregelmatigheden verwijderen met één klik via de optie ‘vlekken verwijderen’, die vrijwel gelijk aan het ‘snel retoucheerpenseel’ in Photoshop (Elements). Ook is het mogelijk een gegradueerd filter toe te passen om bijvoorbeeld de lucht wat donkerder te maken. Verder kun je ook nog een soort masker maken om bijvoorbeeld een achtergrond donkerder te maken zonder het onderwerp aan te tasten.





Tijd besparen

Wat echt veel tijd scheelt, is dat uitgevoerde bewerkingen (ook achteraf) kunnen worden toegepast op een reeks andere foto’s, zodat bijvoorbeeld een uitsnede of verkeerde witbalans voor een hele serie gelijk is. Ook kun je algemene bewerkingen die je zelf vaak toepast, zoals bijvoorbeeld contrast, verzadiging en verscherping, opslaan als voorinstelling en met één klik toepassen op foto’s. En het mooie is dat de originele foto altijd onaangetast blijven; Lightroom slaat de uitgevoerde bewerkingen apart op, wat ook ruimte op de harde schijf bespaard. Vooral wie veel in RAW fotografeert en gebaat is bij een snellere workflow biedt het programma uitkomst.

Conclusie

Lightroom is vooral bedoeld voor fotografen die veel foto’s maken - bij voorkeur in het RAW- formaat - en redelijk wat tijd spenderen aan beeldbewerking. Denk bijvoorbeeld aan honderden foto’s van een vakantie, een bruiloft of een reeks portretten, die snel geoptimaliseerd moeten worden. Wie eenmaal de nieuwe werkwijze onder de knie heeft, zal zeker tijd besparen met dit programma. Of dat echter de best pittige prijs waard is, is een persoonlijke afweging. Er is overigens ook een 30-dagen probeerversie beschikbaar vanaf de Adobe website. Voor wie niet zoveel tijd spendeert aan beeldbewerking en genoeg heeft aan de basisbewerkingen, is Google Picasa een gratis alternatief.