Photokina: Sony A55

Sony heeft een nieuwe serie kleine spiegelreflexcamera's, de Sony A33 en de Sony A55. Wij mochten de laatste even vasthouden.

Bijzonder aan de Sony A55 is de nieuwe, door Sony ontwikkelde Translucent Mirror Technology. Een nieuw optisch systeem met vaste, doorzichtige spiegel dat de behuizing van de camera's compacter maakt dan die van reguliere consumenten spiegelreflexcamera's.

Een ander belangrijke eigenschap van de vaste, doorzichtige spiegel is dat de beelden direct op je lcd-scherm en elektronische zoeker te zien zijn. Daarnaast kan de camera continu scherpstellen, ook bij bewegende onderwerpen, zowel bij foto als film.

De nieuwe techniek stelt de Sony A55 in staat om 10 foto's per seconde te schieten. Volgens Sony is de A55 de snelste spiegelreflexcamera in de APS-C klasse consumentenspiegelreflexen.

3D Panoramafoto

Met de Sony A55 kun je panoramafoto's maken in 3D. Met 3D Sweep Panorama maak je eerst een panoramafoto door je camera heen en weer te bewegen. De camera zet de foto vervolgens om in een 3D-foto die je kunt bekijken op een 3D-tv.