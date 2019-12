Eerste indruk|De Sony DSC-W630 is de opvolger van de kleine, lichte W530. Dat was de op een na bestverkochte camera in de tweede helft van 2011.

Wat is de Sony DSC-W630?

De Sony DSC-W630 is de opvolger van de enorm populaire Sony DSC-W530 (verkrijgbaar vanaf €87). In de tweede helft van 2012 werden er meer dan 25.000 exemplaren van die ultracompacte camera verkocht.



De W630 is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een vederlichte en camera in een leuke kleur. Hij is leverbaar in vijf verschillende kleuren: zwart, roze, paars, grijs en geel.



De W630 heeft 5 keer zoom in een aluminium behuizing van net geen 2 centimeter dik. Het scherm is met 2,7 inch niet al te groot: 55 millimeter breed en 42 millimeter hoog.



Sony noemt verder:

16,1 megapixel beeldsensor;

Intelligente automatische modus;

De camera herkent standaard opnamesituaties en kiest automatisch de beste instellingen;

720p-filmopnamen;

360 graden sweep Panorama;

Maakt extra brede foto's van landschappen, stadsgezichten en hoge gebouwen.

Lees ook onze eerste indruk van de Sony DSC-W630.

Sony DSC-W630: review

De Sony Cyber-shot DSC-W630 is de opvolger van de Sony DSC-W530, het op een na bestverkochte fototoestel in de tweede helft van 2011. Het is een ultracompact cameraatje met 4 keer zoom; van 26 mm groothoek tot 105 mm tele.

In de vergelijkende test zal de W630 mogelijk een iets beter resultaat laten zien dan zijn voorganger, de W530. Dat toestel bracht het vorig jaar niet tot een voldoende, terwijl dat wel degelijk haalbaar is voor een cameraatje van dit formaat. Wel bleek dat de W530 acceptabele foto's maakt bij weinig licht. De kwaliteit van de filmpjes was echter een stuk minder goed. Dat ligt onder andere aan de maximale resolutie die 'maar' 640 x 480 is.

De nieuwe Sony DSC-W630 filmt in hogere resolutie, namelijk 720p hd (1280 x 720).

Andere punten zijn ook vernieuwd: er iets meer groothoek (25mm), meer zoom (5 keer) en optische beeldstabilisatie om bewegingen van de hand te compenseren.

Voor een eerste indruk kochten we de Sony DSC-W630 en maakten foto's en filmpjes binnen en buiten.

Handzaam

De Sony W630 ligt lekker in de hand en is makkelijk te bedienen. Het cameraatje heeft een beperkt aantal knoppen die voor zich spreken. Er is uitleg bij sommige functies en de menuschermen zijn helder.

Scherm

Een irritante eigenschap van de W630 is dat het scherm af en toe blijft hangen. Dat doet hij als je net iets te snel meedraait om een onderwerp in beeld te krijgen. Het scherm oogt bovendien wazig, vooral als je volledig inzoomt.

Foto's

Over de foto's buiten bij daglicht zijn we redelijk tevreden. De kleuren zijn levendig en natuurgetrouw. Bij een bewegend onderwerp zijn de plaatjes niet altijd even scherp. Sommige foto's hebben in groothoekstand paarse randjes. Bijvoorbeeld bij takken van bomen of de reling van een brug (zie hieronder, rechts is de foto 25% uitvergroot).

Bij weinig licht is de kwaliteit minder, maar op het eerste oog niet heel slecht. Uit de testresultaten later dit jaar moet blijken hoe goed de Sony presteert op dit specifieke onderdeel.

Panoramafoto's

Er is een aparte instelling om panoramafoto's te maken. Dat werkt makkelijk. Je houdt de camera voor je en je draait deze naar links of rechts of naar onderen en boven. Een pijl op het scherm geeft aan naar welke richting je moet bewegen.

Over de panoramafoto's zelf kunnen we kort zijn: die zien er niet best uit. De foto's die we maakten zijn onscherp en de kleuren lelijk en onnatuurlijk. In het klein op je monitor valt het nog mee, maar op ware grootte is het schrikken geblazen (zie de tweede foto hieronder: links is beeldvullend, rechts is 100% vergroot).

Video

Filmen gaat vrij vlot met de Sony. In tegenstelling tot zijn voorganger kun je met deze camera wel zoomen tijdens het filmen.

Zoomen gaat vloeiend. Het enige nadeel is dat hij het lelijke geluid dat de camera dan maakt ook opneemt. De beeldkwaliteit is redelijk.

Conclusie

De Sony W630 ligt lekker in de hand en is gebruiksvriendelijk. De kwaliteit van de foto's en filmpjes lijkt redelijk. Over het scherm zijn we niet enthousiast (wazig). De panoramamodus werkt vlot, maar levert belabberde resultaten.

De Sony Cyber-shot W630 ligt met tientallen andere camera's op zijn beurt te wachten op de vergelijkende test in ons lab. In onze vergelijker kun je zien aan welke andere camera's we begin mei en juni de testresultaten toevoegen.



Heb jij de W630 al gekocht en een tijdje gebruikt? Deel je ervaringen.