Eerste indruk|Cameratrace is een online-dienst die helpt bij het zoeken naar verloren of gestolen camera's. De kans op succes is niet groot omdat zoeken op basis van een serienummer beperkt is.

Gadget Trak Cameratrace: review

De kans om een camera terug te vinden via Cameratrace.com is nog niet groot. Het gebruikte zoekprincipe op basis van het serienummer van de camera brengt beperkingen met zich mee. De gratis website stolencamerafinder.com werkt volgens hetzelfde principe, maar is gebruiksvriendelijker en biedt meer mogelijkheden.

Hoe werkt het?

Via de website van kun je gratis zoeken naar foto's van een camera door in het zoekveld het serienummer in te vullen. Het resultaat is een lijstje met links naar online gevonden foto's.

Voor $10 (ongeveer €8) registreer je het serienummer inclusief merk en type. Cameratrace stuurt dan een 'lost & found label' om op de camera te plakken en stuurt e-mailnotificaties als er nieuwe foto's gevonden zijn.

Beperkingen

De kans op succes bij het zoeken naar foto's via Cameratrace.com is niet groot omdat zoeken op basis van een serienummer beperkt is:

Vaak staat het serienummer niet (meer) in de zogenoemde EXIF-gegevens van het fotobestand.

Niet alle serienummers zijn uniek, dus je kunt foto's vinden die met een andere camera gemaakt zijn.

Cameratrace zoekt op dit moment alleen op Flickr.com en 500px.com. Dat wordt uitgebreid, maar niet bekend is wanneer.

Het kan zijn dat foto's wel online staan, maar dat deze nog niet geïndexeerd zijn in de database van Cameratrace.

Cameratrace kan alleen foto's vinden die voor iedereen zichtbaar zijn ('public').

Dat je online foto's vindt die met jouw camera gemaakt zijn, betekent niet dat je camera meteen terecht is.

Hoe vind je het serienummer?

In ieder geval staat het serienummer op de onderkant van de camera en op de doos. Een camera slaat bij een fotobestand gegevens op over dat bestand: de zogenoemde EXIF-gegevens. Ook daarin kan het serienummer voorkomen. Door in Windows Verkenner bijvoorbeeld de 'eigenschappen' van een fotobestand te bekijken, kun je een deel van deze EXIF-gegevens vinden; bijvoorbeeld: de afmetingen van de foto, de sluitertijd en de ISO-waarde die gebruikt zijn bij het maken van de foto.

Geen serienummer

Lang niet alle camera's zetten het serienummer van de camera in de EXIF-gegevens. Spiegelreflexcamera's doen het meestal wel, behalve die van Sony. Sony schrijft nooit het serienummer in de EXIF-gegevens. Bij eenvoudiger camera's hangt het erg van het merk af of het serienummer wordt opgeslagen.

Bij Nikon moet je behalve het serienummer ook het type van de camera weten, want voor elk type camera wordt opnieuw een serie nummers gestart.

Sommige websites of fotobewerkingsprogramma's verwijderen de EXIF-gegevens uit het fotobestand. Bij het uploaden van foto's naar Facebook of Myspace worden de EXIF-gegevens van het bestand niet meegenomen.

Een aantal fabrikanten zet een 'intern' serienummer in de EXIF-gegevens in plaats van het 'echte' serienummer dat onderop de camera en op de doos staat.

Hulp van Flickr of politie

Stel dat er op Flickr foto's staan die met een verloren of gestolen camera gemaakt zijn. Op Flickr kun je eventueel zien waar deze foto's gemaakt zijn, maar dat zegt weinig. Ook is het de vraag of de houder van het desbetreffende Flickr-account de camera gestolen heeft. Het is voor ons onduidelijk of Flickr en/of de politie in zo'n geval iets kunnen betekenen. Het is wel mogelijk om op Flickr een melding te doen van 'abuse'.

Stolencamerafinder.com

Stolencamerafinder.com is een website met een vergelijkbare dienst. Deze website bestaat al langer en biedt meer mogelijkheden. Hij kan zelf het serienummer opzoeken in een fotobestand dat je heel eenvoudig uploadt. Hij laat dan één gevonden foto zien. Met een Pro lidmaatschap (£5 per maand) zie je meer zoekresultaten, kun je een beloning uitloven, krijg je e-mailnotificaties over gevonden foto's en kun je ook in andere EXIF-gegevens zoeken.

Op Stolencamerafinder kun je ook een melding plaatsen als je een camera gevonden hebt. Leuk is de wereldkaart waarop je kunt zien waar camera's gestolen, verloren en gevonden zijn.

Het is niet helemaal duidelijk op welke websites Stolencamerafinder zoekt. Het blijft dus de vraag welk van de twee websites succesvoller is.