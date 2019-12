Eerste indruk|Om de twee jaar is iedereen die iets met fotografie heeft, te vinden in Keulen. Op de fotografiebeurs Photokina 2012 kregen we een goede indruk van cameratrends en ontwikkelingen op het gebied van fotografie. Wat kunnen we verwachten de komende tijd?

Cameratrends 2012

Systeemcamera's zonder spiegel

De compacte systeemcamera zonder spiegel beleeft zijn definitieve doorbraak. Vier jaar geleden was de Panasonic G1 de eerste camera met verwisselbare lenzen, maar zonder spiegel. Nu Canon onlangs de Canon EOS M introduceerde heeft elke grote camerafabrikant er een.

De voordelen van een spiegelloos systeem zijn onveranderd: zonder spiegel is de behuizing een stuk kleiner en lichter. Omdat de lenzen dichter bij de sensor in de body kunnen worden geplaatst, zijn ze compacter. Kortom: je hoeft minder gewicht mee te sjouwen. Daarnaast is een spiegelloze camera wat eenvoudiger te bedienen dan een spiegelreflex. Veel toestellen geven in de camerauitleg over lastige fotografische begrippen. Dat maakt de overstap van een compactcamera naar een systeemcamera niet zo groot.

Filmen met een systeemcamera



Met een systeemcamera kun je steeds professioneler filmen. De grote sensor stelt je in staat om te filmen met een kleine scherptediepte. Mooie, vage achtergronden terwijl je onderwerp scherp is. Er is creatief gezien vaak meer mogelijk dan met een doorsnee camcorder. De nieuwe Panasonic GH3 haakt stevig in op deze filmtrend. Met de Panasonic GH3 kun je filmen in full-hd 1080p, met maximaal 50 beeldjes per seconde. De camera kan hoge kwaliteitsbeelden, tot 72 Mbps, wegschrijven. Voor beter geluid heeft de GH3 een aansluiting voor een losse microfoon.

Connected camera´s



De camera is steeds vaker verbonden met andere apparaten en internet. Foto's zijn draadloos vanaf je camera te uploaden, naar een pc of ander apparaat. Een usb-kabeltje is dan niet per se meer nodig. Een aantal systeemcamera's heeft een foefje om de camera op afstand te bedienen via wifi. Het zoekerbeeld van de camera is te zien op je tablet of smartphone. Met zo'n opstelling kun je een stuk makkelijker huisdieren vastleggen. Je ziet dit bijvoorbeeld bij de Panasonic Lumix DMC-GH3, maar ook bij de Sony NEX-5r en de Sony NEX-6.

Apps en Android

Camera's met wifi hebben vaak apps. Bij de meeste camera's zijn dat speciale foto apps van de fabrikant zelf. Denk aan creatieve filters; retro of zwart wit, retoucheren kan meestal ook. Delen via Facebook en Twitter kan meestal ook. Samsung en Nikon hebben toestellen met een volledige versie van Android en toegang tot alle apps in Google Play. De Nikon Coolpix S800c heeft het al wat oudere Android 2.3, 10 keer zoom en een 3,5 inch lcd-scherm. Samsung doet het wat ons betreft beter met de Samsung Galaxy Camera. Dat toestel heeft Android 4.1, 21 keer zoom en een scherm van maar liefst 4,8 inch.

Retro camera's



Vroeger was niet alles beter, wel mooier. Veel nieuwe camera's hebben een design uit de jaren 60 of 70. Dat betekent vooral veel bruin leer en het uiterlijk van een ouderwetse meetzoekercamera. In de behuizing is alles wel gewoon van deze tijd. Neem de Fujifilm XF-1: een compactcamera met vier keer optische zoom en een 12-megapixelsensor. Naast zijn opvallend bruin oranje design onderscheidt het toestel zich vooral door zijn lens. Die is namelijk behoorlijk lichtsterk in de groothoekstand (diafragma f1.8). Door zijn grotere lensopening zou hij beter moeten kunnen fotograferen bij weinig licht.

Lichtsterke lenzen



We zagen sowieso veel camera's met een lichtsterke lens om beter te fotograferen bij weinig licht. Een voorbeeld ervan is de Panasonic FZ200; een megazoomcamera die we eerder al zagen op de IFA. Het toestel heeft een diafragma van f2.8 over het hele zoombereik (24 keer zoom). Maar vaker nog zagen we lenzen, of beter gezegd objectieven, van f2.0 of minder. Die hadden overigens niet zoveel zoom. Of al die toestellen daadwerkelijk beter presteren bij weinig licht, valt niet met zekerheid te zeggen. Daarvoor moeten we eerst de testresultaten afwachten.