Wat is de Canon EOS 1100D?

De Canon EOS 1100D is een spiegelreflex camera voor beginnende fotografen. Zijn voorganger, de Canon EOS 1000D, was in 2010 lange tijd Beste koop. Wat is er nieuw aan de 1100D?

De belangrijkste nieuwe eigenschap van de Canon EOS 1100D is dat hij kan filmen in HD. Dit viel te verwachten aangezien elke andere Canon spiegelreflex inmiddels kan filmen.

Met de 1100D richt Canon zich op mensen die voor het eerst een spiegelreflex camera kopen. Om beginners op weg te helpen geeft de camera uitleg in het menu.

Zo heeft elke camera-instelling een korte beschrijving van de werking en het effect. Naast deze 'Feature Guide' pas je met de functie 'Basic+' snel en makkelijk belichting, witbalans en beeldverwerking aan.

Er is hulp bij fotograferen met weinig scherptediepte. In gewone taal en zonder technische uitdrukkingen kun je de camera zo instellen dat de achtergrond van een foto mooi onscherp is.

Belangrijkste kenmerken van de Canon EOS 1100D:

12,1 megapixel;

ISO-waarden van 100-6400;

HD 720P Video;

9 punts autofocus systeem.

Bij ons testexemplaar zat de kitlens EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II. Half mei staan de testresultaten van de Canon EOS 1100D online.

Canon EOS 1100D: review

Compact

De Canon EOS 1100D voelt licht aan (gewicht met kitlens: 700 gram) en is behoorlijk compact voor een spiegelreflexcamera. Hij ligt vooral goed in een wat kleinere hand. Voor grote handen is een grotere camera als de Canon EOS 60D een betere keus.

De plastic behuizing zorgt voor een goedkope en breekbare uitstraling.

Verder valt op dat de camera niet teveel knoppen en draairingen heeft. De belangrijkste knoppen zijn met 1 hand te bereiken. Met als enige uitzondering de flitsknop aan de bovenkant. Je vinger moet een rare bocht maken om de knop in te drukken.

Filmen in HD

Met de Canon EOS 1100D kun je filmen in HD 720p. Een trucje wat bijna elke budget compactcamera tegenwoordig beheerst. Wat filmen met een spiegelreflex echter speciaal maakt, zijn de mooie wazige achtergronden.

Het daadwerkelijk filmen met een spiegelreflex is geen makkie. De camera is moeilijk stil te houden, en voor een scherp resultaat zijn een statief en een niet bewegend onderwerp eigenlijk noodzakelijk.

Toch valt er met experimenteren wel wat eer te behalen. Door geduld uit te oefenen, kun je uiteindelijk leuke korte filmpjes maken. De grootste uitdaging is het zoomen en daarna scherpstellen terwijl je filmt.

Vooral scherpstellen is lastig en vergt opperste concentratie. Scherpstellen gaat het beste in de handmatige stand. De AutoFocus maakt zoveel lawaai dat er voor ander geluid geen ruimte meer is.

Een filmpje kun je op de pc bekijken of via HDMI op een tv. Vooral op een HD-tv zien de beelden er levendig en scherp uit. Hoe een filmpje er uit ziet is overigens sterk afhankelijk van de kwaliteit van een tv of monitor.

Hulp bij fotograferen

Bij elke instelling in het menu wordt in het kort de werking en het effect beschreven. Bij de sluitertijd staat er bijvoorbeeld: 'Pas sluitertijd aan voor bevriezing van onderwerp of bewegingsonscherpte'.

Via 'Basic +' kun je met 1 knop vanuit elk basisprogramma instellingen aanpassen. Bijvoorbeeld om de sfeer van een opname bepalen (levendig, neutraal, monochroom et cetera). Ook kun je de transportmodus (enkele opname of meerdere opnamen achter elkaar) instellen.

Met de CA-modus (Creative Auto) kun je in gewone taal de gewenste scherptediepte bepalen. Een 'Wazige achtergrond' bereik je door het instelwiel simpelweg naar links of naar rechts te draaien. Zoals in de handleiding al te lezen is, is het effect afhankelijk van de lens en de lichtomstandigheden.

Alle menuhulp is handig, maar slordig uitgevoerd. Hier had Canon meer aandacht aan mogen besteden. We hebben het beter gezien bij bijvoorbeeld de Samsung NX100. Die systeemcamera heeft een innovatieve manier om via de lens diafragma en sluitertijd in te stellen. Een andere systeemcamera voor de beginnende fotograaf is de Sony NEX 3 of Sony NEX 5.

Beeldkwaliteit en ruis

De foto's in automatische stand zijn scherp en helder. Bij vol daglicht zijn de kleuren levendig, soms iets te fel. Zie de kleuren oranje en groen in de foto hieronder.

Bij weinig licht kun je voor scherpe en heldere beelden het beste maar de flitser aanzetten. De kitlens is niet enorm lichtsterk waardoor er overdag binnen al hoge isowaarden (vaak ISO 1200 en hoger) aan te pas moeten komen voor scherpe foto's.

En bij hoge ISO waarden (boven ISO 1600) zijn er tekenen van beeldruis als je een foto op ware grootte bekijkt op een monitor.

Op de maximale ISO waarde 6400 is er veel beeldruis. Naast de foto hieronder zie je twee fragmenten op ware grootte (1:1). Daarop is duidelijk ruis te zien.





Binnenkort wordt de Canon EOS 1100D uitgebreid getest, dan moet blijken hoe hij presteert op het onderdeel beeldkwaliteit.

Conclusie

De Canon EOS 1100D is een prima camera voor beginnende spiegelreflexfotografen. Het toestel is licht, compact en heeft niet teveel knoppen en functies. Filmen in HD is leuk, maar het vergt veel geduld om uit de hand scherpe resultaten te krijgen. De speciale menufuncties voor beginners zijn handig, maar slordig uitgevoerd. In de automatische stand maak je fraaie foto's bij vol daglicht. Bij weinig licht merk je dat de kitlens niet veel licht kan vangen. Met ISO 6400 is er teveel beeldruis op de foto's.