Als laatste in de rij van de grote camerafabrikanten introduceerde Canon eind juli 2012 een compact camerasysteem. De Canon EOS M (€770) is een klein fototoestel met verwisselbare lenzen en een grote sensor, gericht op wie meer wil met fotografie, maar zich niet per se wil verdiepen in techniek. "Een nieuw soort camera voor een nieuwe generatie fotografen", aldus Canon. "Eenvoudige creatieve bediening en fantastische prestaties bij weinig licht voor prachtige beelden." Wij probeerden de EOS M zelf en geven onze eerste indruk.

Het kleine broertje van de EOS 650D

Je zou het niet zeggen, maar technisch gezien is de Canon EOS M inwendig voor een belangrijk deel hetzelfde als de door ons geteste EOS 650D, een spiegelreflexcamera. Dat geldt in elk geval voor de 18 megapixel CMOS-sensor. Maar de in verschillende kleuren leverbare EOS M is veel kleiner , want hij heeft:

geen spiegelsysteem en zoeker;

geen ingebouwde, maar een los meegeleverde flitser;

geen draaibaar scherm;

een nieuwe, kleinere lensvatting en kleinere lenzen, waarover later meer.

Hij meet 66,6 x 108,6 x 32,3mm en weegt 298 gram zonder lens.

Weinig licht

Een late boswandeling en dan eten in een pannenkoekenrestaurant. Dat is een geschikt uitstapje om met de door ons geleende Canon EOS M een aantal eerste foto's bij weinig licht te maken. De EOS M kan fotograferen met een gevoeligheid tot ISO12800. Maar voor de foto's die wij tijdens ons uitje schieten gebruikt de camera hooguit ISO6400, zoals op de foto met het meisje. Er zijn dan natuurlijk wel verkeerd gekleurde pixels (ruis) te zien, maar het is niet echt storend. We verwachten dat de foto's bij weinig licht goed uit de uitgebreide vergelijkende test komen.

Hoog contrast

Zie de zon schijnt door de bomen: een moeilijke foto waarvoor we ook de HDR-tegenlicht-functie hadden kunnen gebruiken. De HDR-functie combineert 3 foto's tot een eindresultaat. Maar ook in onze foto blijken in het donkere deel details te zitten die je in bijvoorbeeld Picasa nog heel goed zichtbaar kunt maken ('Licht invullen'), zodat de foto uiteindelijk behoorlijk lijkt op hoe de situatie echt was.

Vage achtergrond

Het andere voordeel van een camera met een grote sensor is dat je kunt fotograferen met een kleine scherptediepte. Dat betekent dat je bijvoorbeeld portretten kunt maken met een mooie wazige achter- of voorgrond. Met de meegeleverde 18-55mm-lens is dat effect nog niet zo heel groot. Op de foto links zie je het effect wel duidelijk. Deze foto is dan ook gemaakt met andere, flinke lens van zo'n €900 (EF 24-105 mm f/4L). Het recept voor een kleine scherptediepte is: inzoomen, dichterbij gaan staan en een kleiner f-getal kiezen.

Daglicht

De aankomst van de Sint en zijn Pieten levert kleurrijke en scherpe beelden op bij daglicht. Ook het full-hd-filmpje ziet er prima uit. Voor het geluid kun je een externe microfoon gebruiken. Dat hebben we in dit geval niet gedaan. De muziek in het filmpje is niet de beste keuze om een oordeel over het geluid te geven. Dat kan ons lab veel beter in de vergelijkende test die we half december kunnen publiceren.

Bediening

De Canon EOS M heeft een prettig 3-inch aanraakscherm: foto's kun je net als bij een smartphone met 2 vingers vergroten en verkleinen. Een foto maken door op het scherm te drukken, kan ook. De EOS M stelt dan scherp op de gekozen plek. Al met al lijkt het scherpstellen en afdrukken niet supersnel te gaan. Of ons gevoel klopt, zullen we zien in de 10 snelheidsmetingen die het lab uitvoert.

"Leer omgaan met je camera dankzij de handleiding op de camera" klinkt goed, maar de korte zinnetjes die op het scherm verschijnen vallen wel een beetje tegen als je weet hoe bijvoorbeeld Sony dit heeft uitgewerkt, met voorbeeldfoto's en al. De bediening is niet altijd even eenvoudig, in tegenstelling tot wat Canon zegt. Canon wil het natuurlijk iedereen naar de zin maken, maar heeft daardoor een menustructuur gecreëerd waarin wij even de weg kwijtraakten.

Menustructuur

Zolang de 'intelligente' automaatstand doet wat je wil, is fotograferen met de Canon EOS M heel makkelijk. Maar als je instellingen wil aanpassen, wordt het ingewikkeld. Het duurt even voor je je eigen weg vindt. Welke instelmogelijkheden op het scherm verschijnen is afhankelijk van de instelling op het programmakeuzewiel bovenop (automatisch/scène, foto's of films) en van welk van de 3 onderstaande knoppen je indrukt:

Q 'Snel instellen': over het zoekerbeeld komen een aantal vakjes te staan met instelopties; INFO 'Snel instellen': het zoekerbeeld verdwijnt en er verschijnen een aantal vakjes met instelopties; MENU: het zoekerbeeld verdwijnt en het traditionele menu van Canon verschijnt, met verschillende tabbladen met lijstjes instellingen.

Nieuwe serie lenzen

Met de introductie van de EOS M start Canon met een hele nieuwe serie lenzen (EF-M). Die nieuwe lenzen zijn kleiner dan de vertrouwde EF- en EF-S-objectieven, omdat er tussen de lens en de sensor geen ruimte nodig is voor een spiegelsysteem. Op dit moment zijn er nog maar twee objectieven met een EF-M-lensvatting:

EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (€300): de ruime afmetingen van deze lens vielen ons wat tegen (6x6cm). Zeker vergeleken met de Panasonic powerzoomlens (H-PS14042) die de helft kleiner is en ongeveer hetzelfde zoombereik heeft.

EF-M 22mm f/2 STM (€250): met deze 2,4 centimeter dikke groothoeklens kun je niet inzoomen. Wel kan hij door de grote diafragmaopening (f/2) veel licht doorlaten.

Wie de Canon EF-EOS-M-adapter koopt (€130), kan ook de grotere EF- en EF-S-objectieven gebruiken op de EOS M.

Uitgebreide test

We zagen de EOS M al op de Photokina (). Voor deze eerste indruk leenden we een exemplaar van Canon. Een bij een winkel gekocht exemplaar van de Canon EOS M ligt inmiddels in ons testlab voor een vergelijkende test met o.a. de Sony NEX-5R. De complete testresultaten van de Canon EOS M staan half december online.

