Eerste indruk|De Casio Exilim EX-H20G koppelt een locatie aan een foto. Op de kaart kun je later zien waar een foto is gemaakt.

Wat is de Casio Exilim EX-H20 G?

Ingebouwde gps

De Casio Exilim EX-H20G is een digitale compact camera met ingebouwde gps. Een eigenschap die je maar weinig ziet bij digitale camera's.

Gps is bedoeld om in het fotobestand vast te leggen waar de foto genomen is. Dat kun je op een kaart zichtbaar maken. Helemaal bijzonder is de combinatie met een ingebouwde bewegingssensor. Daarmee kun je binnenshuis de juiste positie registreren.

Verder kan het scherm een plattegrond met de huidige locatie van de camera tonen, waar ter wereld je ook bent. Op die plattegrond zie je ook toeristische locaties in de buurt. Casio heeft 10.000 fotolocaties over de hele wereld in de camera gezet.

Meer functies

Filmen in 720p met 30 beeldjes per seconde

10 keer zoom vanaf 24mm

360° panoramafoto functie

Intelligente automaat die het onderwerp herkent en de juiste belichting en scherpstelling kiest.

Lees verder in onze bevindingen met de Casio Exilim EX H20G. Eind februari staan de uitgebreide testresultaten online (onder voorbehoud).



Casio Exilim EX-H20 G: review

Binnen onnauwkeurig

De gps van de Casio Exilim EX-H20G weet buitenshuis - zoals beloofd - snel en nauwkeurig waar de camera is. Maar Binnenshuis werkt de gps minder nauwkeurig.

In de Jaarbeurs in Utrecht fotografeerden we in hal 8 en 9 (afbeelding links), maar de EX-H20G plaatst een deel van de foto's buiten de hal (afbeelding rechts).

Foto's die we voor- en achterin een woonhuis maakten, werden ongeveer op de goede plaats, maar in de woning van de buren geplaatst (zie foto links). Een andere foto belandde aan de overkant van het water.

Onze derde poging in het pand van de Consumentenbond leverde hetzelfde beeld op (rechts midden): binnen is de gps niet erg nauwkeurig.

Correctie achteraf

Gps-coördinaten van gemaakte foto's worden aangepast als de camera weer naar buiten gaat. Hij corrigeert het verschil tussen de positie van de bewegingssensor na de uitgang en de positie van de gps op dat moment. Onze eerste indruk is dat de correcties niet voldoende zijn. Als je de foto écht op de juiste plek op de kaart wilt hebben, moet je het toch nog zelf doen, bijvoorbeeld in Google Picasa.

Toeristische locaties

De wereldkaart in de camera krijg je met één druk op de knop het scherm op. De kaart is niet overal even gedetailleerd. In Amsterdam kun je inzoomen tot de grootte van een voetbalveld (afbeelding links). Maar in Leeuwarden kom je niet dichter bij dan 100 kilometer (afbeelding rechts). Alleen op echt toeristische plekken is de kaart nuttig.

Soms traag

De Casio Exilim EX-H20G is geen snelheidsduivel. Na afdrukken duurt het even voordat de foto te zien is op het scherm. Soms duurde het langer en was de foto niet eens opgeslagen. Een duidelijke fout in de software van de camera. Met de 'rode cameraknop' lukte het ons af te drukken met normale snelheid.

Superresolutie?

De Casio EX-H20G heeft een lens met 10 keer zoom vanaf 24 mm. Met de 'superresolutietechnologie' kun je het bereik vergroten naar 15 keer zoom. De camera doet dit door de foto aan te passen met speciale fotosoftware. Na het maken van een foto optimaliseert de camera beetje bij beetje de structuur en de scherpte. Een nadeel is dat het lang duurt voordat een foto bewerkt is.

Energiegebruik

Volgens Casio is de gps nauwkeurig, snel en energiezuinig. Het bijhouden van de juiste locatie kost energie, toch raakt de accu niet overdreven snel leeg.

Conclusie

De fotokwaliteit van de Casio Exilim EX-H20G is niet opvallend goed of slecht. De gps werkt buitenshuis snel en nauwkeurig. Binnenshuis werkt het nog niet zo goed als Casio belooft.