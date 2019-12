Wat is de Casio Tryx?

De Casio Tryx (Nederlandse naam wordt EX-TR100) is een compacte digitale camera, voor foto's en video's. De lens, het beeldscherm, en een handvat kunnen ten opzichte van elkaar draaien zodat je makkelijk foto's kunt maken vanuit een bijzondere hoek. Het toestel is ongeveer net zo compact als een smartphone, en heeft geen optische zoomlens. Het apparaatje heeft weinig knoppen. Samen met de ontbrekende zoomlens doet hij denken aan de compact Flip Videorecorders die als eerste de pocketcamcorder populair maakte. Toch is hij volgens Casio bedoeld voor zowel het maken van foto's als video's.

Specificaties:

Lens: Autofocus met vaste brandpuntsafstand 21mm 35mm equivalent;

F-getal: F2.8;

Beeldscherm: Monitor 3.0-inch, 960 x 480 pixels, aanraakscherm;

Sensor: 12,1 megapixel CMOS (Back-illuminated);

Video's: Full HD 1080, 30 beelden per seconden.;

Hoge snelheids modus: 432 pixels x 320 pixels bij 240 beelden per seconde;

Connectiviteit: HDMI uitgang, USB, SD kaart slot;

Witbalans instelbaar: Ja;

Flitser: Nee;

Afmetingen: 122mm x 58mm x 15mm;

Gewicht: 157 gram.

Wat zijn onze eerste bevindingen met de Casio Tryx?



Casio Tryx review

Casio heeft met de Tryx (de Nederlandse naam wordt EX-TR100) een product op de markt gezet, dat niet in een duidelijke categorie valt. De meeste eigenschappen zijn niet echt bijzonder, maar de combinatie ervan wel.

Uitklapbaar

Een uitklapbaar en draaibaar scherm kom je zonder uitzondering tegen op gewone camcorders of digitale camera's. Maar vrijwel niet bij compacte video-recoders zoals de Flip, Creative Vado of Kodak Zi8. Filmen kan met alle digitale camera's, maar die zijn niet zo plat. Een filtser ontbreekt. En daarmee is het geen echte digitale camera. Dit product is dus vooral geschikt voor overdag.

Zoomlens

Casio heeft ervoor gekozen geen zoomlens toe te passen. De lens is echter wel meer geavanceerd dan de lens van bijvoorbeeld een smartphone. Ook de beeldsensor heeft meer mogelijkheden. Er kan wel ingezoomd worden op een digitale manier. Hierbij gooi je altijd beeldinformatie weg, dus wordt de kwaliteit minder.

Pixels

Bij een groot aantal pixels op de beeldsensor (12 megapixels in het geval van de Casio Tryx) valt het kwaliteitsverlies overigens wel mee. Bijzonder is dat Casio beweert dat je tot 2x vrijwel verliesvrij digitaal kunt inzoomen. Dit doen ze door in hun camera's heel snel meerdere beelden op te nemen, ze iets te verschuiven, en te combineren. Het resultaat is nog niet zo goed als een optische zoom, maar beter dan gewoon digitaal zoomen.

We hebben een vroeg test exemplaar kunnen proberen, maar daarin was de digitale zoom functie helaas nog niet beschikbaar.

Conclusie:

De Casio (EX-TR100) Tryx houdt het midden tussen een pocket camcorder, een digitale compact camera en een smartphone. Ten opzichte van een pocket camcorder heeft hij zeker meer te bieden en is het een interessant alternatief. De prijs is wel aan de hoge kant (adviesprijs is 269 euro), de best scorende pocket camcorders kosten minder. Ook is het de vraag of de digitale zoom, het aanraakscherm en de andere functies ook echt goed en handig werken.