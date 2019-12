Wat is de Nikon Coolpix S1000PJ

De Nikon Coolpix S1000PJ ziet er op het eerste gezicht uit als een gewone compactcamera. Maar de extra lens in het midden is niet om mee te fotograferen, maar om je foto's en films mee te projecteren.

Er zijn al enige tijd losse miniprojectoren (minibeamers) op de markt, maar de Nikon S1000PJ is de eerste camera waar zo'n projector is ingebouwd. Een voetje en een afstandsbediening worden meegeleverd met de camera.

De Nikon S1000PJ heeft geen doorzichtzoeker en de lens van de camera zit bovenin de hoek van de camera. Het toestel heeft een zoombereik van 28 tot 140 mm (5x). Het maximale diafragma loopt van 3,9 in groothoekstand tot 5,8, als je helemaal ingezoomd hebt. De camera werkt met een sd- of sdhc-geheugenkaart. Het lcd-scherm is 4 bij 5,4 cm (2,7 inch) en je kunt foto's maken tot 12 megapixel.

Specificaties

De internetprijs varieert van €375 tot €450;

Projector heeft vga-resolutie;

Het geprojecteerde beeld is op 2 m afstand 60x80 cm;

Lcd-scherm 4 bij 5,4 cm (2,7 inch);

Geen doorzichtzoeker;

Resolutie foto's: 12 megapixel;

Resolutie video: 640x480 pixels (vga-resolutie);

Videocompressiestandaard: Motion-jpeg (AVI);

Intern geheugen: 36 MB;

Werkt met sd- of sdhc-geheugenkaart;

Werkt op 1 oplaadbare Li-ion-accu;

Opladen duurt ongeveer 2,5 uur;

Batterijduur bij projecteren ongeveer 1 uur.

Nikon Coolpix S1000PJ: review

De Nikon SP1000J is een compactcamera met ingebouwde projector. Daarmee projecteer je de foto's en video's die je vastlegt, direct op de muur. Dat klinkt erg leuk, maar werkt het ook goed?

Een projector in je camera, wanneer gebruik je dat nou? Het is vooral leuk als je je foto's aan meerdere mensen tegelijk wilt laten zien en je hebt geen tv-scherm of computer binnen handbereik. Bijvoorbeeld als je met een groep mensen op vakantie bent. Of op een feestje. De projectorfunctie zit er zeker niet gratis bij. Ongeveer vergelijkbare camera's variëren in prijs van circa €160 tot €360. Deze Nikon S1000PJ zit daar op dit moment nog duidelijk boven (€370 tot €450).

Diaprojectorgevoel

Als je bij daglicht de projector uitprobeert, valt het nogal tegen. Maar als je je kamer echt goed verduistert, krijg je al snel een ouderwets 'diaprojectorgevoel'. De beeldkwaliteit haalt het natuurlijk niet bij wat je van computerschermen, laat staan HD-televisies gewend bent. Maar dat er een redelijke projectie van 80 bij 60 cm uit zo'n klein apparaatje komt, als je het toestel 2 meter van een muur zet, is natuurlijk heel erg leuk. De resolutie van de projectie is gelijk aan die van de video-opnamefunctie: 640 x 480 pixels. Het volstaat prima om je vakantiefoto's aan anderen te laten zien. Het kleinste beeld dat je nog scherp kunt projecteren is ongeveer 8 bij 6 cm op 20 cm afstand.

Scherpstellen

Naar projectorstand schakelen gaat gemakkelijk. Je drukt het knopje linksboven op de camera in en je stelt het beeld scherp met het schuifknopje bovenop de camera. Het écht precies scherp krijgen, gaat soms lastig omdat het knopje zo makkelijk schuift. Je kunt de camera in de hand houden terwijl je beelden projecteert, maar het is prettiger om hem neer te zetten en te bedienen met de meegeleverde afstandsbediening. Je kunt de camera op een plat vlak zetten, in het meegeleverde houdertje, of op een statief. Nikon heeft aan de voor- en achterkant van de camera een infraroodsensor, zodat het niet uitmaakt vanaf welke kant je de projector wilt bedienen.

Je kunt met de afstandsbediening door je foto's of miniatuurweergaven bladeren en inzoomen op een bepaald deel van een foto. Het menu kun je echter niet met de afstandsbediening bedienen. De camera wordt overigens behoorlijk warm tijdens het projecteren, maar hij is nog prima aan te pakken.

Batterijduur

Met een volle batterij kun je de projector ruim een uur gebruiken. Zonder hem te bedienen gaat hij na maximaal een half uur uit, ook al heb je 'm zo ingesteld dat hij de diavoorstelling moet blijven herhalen. Voor de Nikon S1000PJ is een lichtnetadapter een optionele accessoire. Zonder zo'n adapter kun je niet verder met fotograferen of projecteren als de batterij leeg is.

Diavoorstelling

Van de filmpjes die tussen je foto's zitten, zie je tijdens een automatische diavoorstelling alleen het eerste beeld. Als je zelf door je foto's bladert, kun je de filmpjes wel afspelen. Het lijkt er op dat je ook de foto's op sd-kaartjes van andere camera's kunt projecteren. Met een enkel kaartje van een ander toestel bleek dit mogelijk. Filmpjes van andere camera's afspelen kan in de meeste gevallen waarschijnlijk niet. Je kunt eventueel nog een achtergrondmuziekje instellen en kiezen voor overgangen tussen de foto's. De geluidskwaliteit is volgens verwachting niet zo geweldig.

Foto's en filmpjes maken

Natuurlijk is de projectorfunctie leuk, maar een camera koop je in eerste instantie om foto's en eventueel filmpjes mee te maken. Onze eerste indruk is dat de Nikon S1000PJ als fototoestel niet bijzonder is en zeker niet de beste als je kijkt naar cameraatjes van dit formaat. De afdrukvertraging lijkt prima. De foto's die we schieten zijn niet superscherp. In december 2009 zal de Nikon S1000PJ uitgebreider aan de tand worden gevoeld en vergeleken met andere camera's. Onze bevindingen lees je (hierna) in het dossier digitale camera's.

Conclusie

De projectorfunctie op de camera heeft ons positief verrast en geeft het ouderwetse dia/filmprojectorgevoel. De foto's en filmpjes zijn niet bijzonder goed en ook niet bijzonder slecht. Je betaalt grofweg honderd euro extra voor de projectorfunctie die deze verder eenvoudige camera, in vergelijking met camera's met ongeveer dezelfde specificaties, biedt.

Plus

+ Aanzetten en scherpstellen projector eenvoudig.

+ Afstandsbediening voor projector en het maken van foto's.

+ Mogelijk ook foto's op sd-kaartjes uit andere camera's te projecteren.

Min

- Voor projecteren is verduisterde ruimte nodig.

- Het lensje van de projector is niet afgeschermd tegen beschadigingen.

- Kleine afstandsbediening en houder gemakkelijk kwijt te raken.

- Geen standaard mini-usb-stekkertje.

- Je kunt de batterij er per ongeluk verkeerd om in doen (kan schade aan de camera veroorzaken).

- Van filmpjes wordt tijdens een diavoorstelling alleen het eerste beeld getoond.

