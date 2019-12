Eerste indruk|Een eerste indruk (juni 2009) van de Canon EOS 500D spiegelreflexcamera. Het is een camera voor de beginnende fotograaf. Het belangrijkste verschil tussen deze camera en z'n voorganger de EOS 450D? Met deze kun je filmen in Full HD 1080p.

Wat is de Canon EOS 500D?

De EOS 500D is een spiegelreflex-camera van Canon voor de beginnende fotograaf. Het belangrijkste verschil tussen deze camera en de vorige, de EOS 450D? Met deze kun je filmen in Full HD 1080p.

Met alle compact-camera's kun je filmen. De een in wat hogere resolutie dan de ander, en ook het aantal beeldjes per seconde kan wat verschillen. Ook filmen in HD is niet echt nieuw meer voor een digitale compactcamera. Er zijn er zo al meer dan 50 te vinden die in 720p filmpjes kunnen opnemen.

Tot voor kort was het niet mogelijk om te filmen met een spiegelreflex-camera. Technisch kon het niet: de spiegel zit namelijk voor de sensor. Nieuwe technieken hebben ervoor gezorgd dat het nu wel kan. Er komen dan ook steeds meer spiegelreflexen waarmee je kunt filmen.

Eind 2008 kwam Canon met de EOS 5D Mark II; een spiegelreflex-camera voor professionele fotografen die kan filmen in Full HD 1080p. Met de 500D is filmen in HD ook mogelijk geworden voor de amateurfotograaf.

Specificaties Canon EOS 500D

Prijs €680 (alleen de body);

15,1 Megapixel CMOS-sensor;

Full HD (1080p) video;

High ISO tot 12800;

3,4 bps met max. 170 JPEG reeksopname;

3,0" Clear View LCD met Live View mode;

9-punts AF-systeem;

Geïntegreerd EOS reinigingssysteem;

EF/EF-S en EX Speedlite compatibiliteit.

Canon EOS 500D: review

Met de EOS 500D film je in de hoogst mogelijke kwaliteit; Full HD 1080p. Dat klinkt mooi maar het valt behoorlijk tegen in de praktijk. Gelukkig is de fotokwaliteit wel goed.

Filmen in full HD

Met de EOS 500D kun je dus filmen in HD. Erg goed gaat dat niet in de praktijk. De narigheid begint al bij het vasthouden van de camera en de bediening. De knoppen zitten op een onhandige plaats op de body. Het is praktisch onmogelijk om de camera stil te houden. Bij het starten en stoppen en het scherpstellen beweeg je eigenlijk altijd.

Voordat je begint met filmen moet je eerst scherpstellen. Daarna druk je startknop in en begint het filmen. Als je vervolgens besluit een onderwerp verder weg of dichterbij te filmen stelt de camera niet automatisch scherp. Tijdens het filmen moet je handmatig opnieuw scherpstellen. Dat gaat met schokjes. Het resultaat: bewogen beeld.

Om kleine bewegingen tijdens het filmen te corrigeren hebben camcorders een beeldstabilisator. De EOS 500D heeft geen beeldstabilisator in de camera. Die zit bij Canon namelijk in de lenzen. Probleem is dat alleen de duurdere lenzen van Canon een IS (image stabiliser) hebben. Een kitlens - die vaak bij de 500D zit - heeft het in ieder geval niet. Om dan nog goed te kunnen filmen is een statief eigenlijk noodzakelijk. En dat beperkt je sterk in je bewegingsvrijheid. Als je graag filmt ben je stukken beter af met een camcorder. Voor ongeveer €500 koop je er eentje die prima filmt in HD.

Beeldkwaliteit in orde

De beeldsensor van de EOS 500D is een tikkeltje groter dan die van de EOS 450D. Dat zorgt er (wellicht?) voor dat de beeldkwaliteit ook wat beter is. Kleuren zien er wat natuurlijker uit en er is minder ruis.

Live View

Bij alle compact-camera's gebruik je het lcd-scherm als zoeker. Bij spiegelreflexen is dat niet gebruikelijk. Het LCD-scherm is er doorgaans om foto's op te bekijken. Veel nieuwe spiegelreflex-camera's waaronder de 500D hebben Live View. Daarmee kun je het lcd-scherm wel als zoeker gebruiken. Helaas werkt dat niet zo goed als bij een compact-camera.

Live View werkt niet automatisch, je moet eerst de functie in het menu inschakelen. Daarna druk je op het Live View knopje en zie je het beeld op het LCD-scherm. Om scherp te stellen gebruik je niet de ontspanknop zoals in de 'normale' modus. Je moet een ander knopje (de AE-knop) ingedrukt houden om te focussen. Dat kan enige seconden duren.

Handmatig scherpstellen kan ook. Daarbij is het mogelijk om het beeld 5 keer of 10 keer te vergroten. Dat is heel lastig om met de hand te doen, het beeld is dan veel te onrustig. Onderwerpen die bewegen zijn eigenlijk niet vast te leggen met Live View. Voordat je de functie hebt ingeschakeld is je onderwerp allang verdwenen. Met een statief en stilstaand onderwerp lukt het wel. Je kunt dan met behulp van de uitvergrotingsmogelijkheid zelfs veel nauwkeuriger scherpstellen dan met de gewone autofocus of met de hand.

Conclusie

De Canon EOS 500D is een goede opvolger van de 450D. Maar koop hem niet om mee te filmen.

Algemeen

Richtprijs €680 (alleen de body).

15 Megapixel.

Kropfactor 1,6 x (factor waarmee de brandpuntsafstand van een losse lens vermenigvuldigd moet worden om de werkelijke brandpuntsafstand te krijgen).

Werkt op een oplaadbare Li-ion accu LP-E5.

Handleiding en menu op camera zijn in het Nederlands in te stellen, maar alle bijgeleverde software is in het Engels.

Kan filmen in 1080p, en slaat de beelden op in een MOV-bestand.

Pluspunten

Gebruikt SD(HC) kaart in plaats van de bij SLR's veel gebruikte Compact Flash card;

Groot 3" LCD scherm dat automatisch dooft als je door de doorzichtzoeker kijkt;

Als er te weinig licht is, klapt de flitser automatisch open als de camera in de volautomaatstand staat;

Mini HDMI-aansluiting op de camera;

LiveView modus;

Gezichtsherkenning bij scherpstellen.

Minpunten