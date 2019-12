Foto's vergelijken in Picasa

Met Picasa kun je 2 verschillende (of dezelfde) foto’s naast elkaar tonen op het scherm. Dit kan handig zijn om 2 nagenoeg dezelfde foto's met elkaar te vergelijken en de beste te kiezen, maar ook om een foto aan te passen en daarnaast het origineel ook nog in beeld te houden. Een uitleg.

Hoe werkt het?

- Klik de gewenste foto aan zodat deze vol in beeld is.

- Boven de foto staat vervolgens een klein werkbalkje:

- Voor twee verschillende foto's naast elkaar klik je op A|B, voor twee dezelfde op A|A.

- Met het meest rechtse icoontje kun je de foto's ook onder elkaar te zetten.

Het resultaat

Twee verschillende foto's naast elkaar.

Twee dezelfde foto's naast elkaar, waarvan de linker is bewerkt.

Schermkleuren goed instellen

Om foto's goed met elkaar te kunnen vergelijken is een goede kleurweergave van de monitor belangrijk. Windows 7-gebruikers kunnen op een simpele en gratis manier hun schermkleuren goed instellen.

