Apple iPhoto voor iPad en iPhone

Eerste indruk|Met iPhoto kun je foto's beheren, bewerken en delen op een iPad of iPhone. Apple zelf noemt iPhoto 'een ware doorbraak voor multitouch fotografie'. Om dat te toetsen probeerden we het programma op een nieuwe iPad en een iPhone 4.

iPhoto voor iPad en iPhone: review

Na verloop van tijd staat je iPhone barstensvol met foto's. De meeste zijn kiekjes om snel even te delen via Twitter of Facebook.

Sommige plaatjes verdienen meer aandacht. Om ze nog beter te maken is er fotobewerkingssoftware. Om je foto's bijvoorbeeld net even wat lichter of donkerder te maken, of die scheve horizon recht te zetten.

Er bestaan verschillende fotoprogramma's voor iPhone en iPad. Een tijdje terug schreven we al een review over Photoshop Touch voor Android (nu ook voor iPhone en iPad).

iPhoto is al zo'n 10 jaar te gebruiken op een Mac. Nu is er de vingervriendelijke variant voor iPhone 4 en hoger en de iPad 2 en hoger. iPhoto werd tegelijkertijd met de nieuwe iPad geïntroduceerd. Om het te kunnen gebruiken heb je versie 5.1 van het besturingssysteem iOS nodig.



Foto's indelen

Direct na het openen van iPhoto worden je nieuwe foto's automatisch geïmporteerd. Alle nieuwe foto's komen automatisch onder het kopje foto's, net als in de fotoapp op je iPhone of iPad.

iPhoto heeft een aantal manieren om foto's in te delen. Van verzamelingen foto's kun je albums maken. Dat doe je in principe niet in iPhoto zelf, maar in de fotoapp van je iPhone of iPad, in iTunes op de pc of in Apple's iCloud op internet. iPhoto toont die albums automatisch op de startpagina.

Slim organiseren

iPhoto plaatst de foto's waar je iets mee doet of wilt doen automatisch in een album. Een bewerkte foto komt automatisch in het album Bewerkt terecht. Foto's die je markeert of kenmerkt als favoriet krijgen ook een eigen album. Slim, want het minst leuke onderdeel; het organiseren van het werkproces, wordt je zo uit handen genomen.

Foto's bewerken

Des te meer tijd is er om foto's te bewerken. Want dat is waar iPhoto in uitblinkt. Qua mogelijkheden voor fotobewerking zijn we niet bijzonder onder de indruk. Alles wat je verwacht van een niet-professionele fotobewerker zit erin: rode ogen verwijderen, een scheve horizon rechtzetten, witbalans aanpassen etc. Ook retoucheergereedschap om vlekjes weg te halen zit erin.

Makkelijk

Zoals vaker bij Apple gaat het meer om de manier waarop, dan om de harde specificaties. Foto's bewerken in iPhoto is makkelijk. Het gaat als volgt. Je tikt de foto die je wilt bewerken aan en hij wordt groot weergegeven. Aan de onderkant zie je een werkbalk met icoontjes die redelijk voor zich spreken.



Zodra je klikt op zo'n icoontje, verschijnen de bewerkopties aan de rechterkant van de werkbalk. Meestal zijn ze erg fraai vormgegeven. Neem de draaischijf om een scheve horizon recht te zetten (zie hieronder).

Tijdens het draaien aan het wiel hoor je klikjes. Erg fraai. Ook mooi is de 'verfwaaier' met creatieve filters (retro, zwart-wit etc.).

Extra uitleg

Hoewel de meeste functies voor zich spreken, heb je soms extra uitleg nodig. Daarin voorziet iPhoto prima. Naast elke functie kun je tekstballonnen met uitleg oproepen. Per knopje of schuifje staat de werking uitgelegd. Als dat niet voldoende is, dan is er een algemene pagina met informatie.

Fotobewerken met je vingers gaat erg fijn en geeft goede resultaten. Wat helpt is dat elke bewerking makkelijk ongedaan te maken is. Daardoor ben je geneigd veel te experimenteren en krijg je de smaak te pakken. Na een middagje spelen merk je dat fotobewerken steeds sneller en beter gaat.

Als je foto's klaar zijn, dan kun je ze delen via onder meer Facebook, Twitter, mail of de fotodienst Flickr. Het is ook mogelijk om een 'verslag' met meerdere foto's te delen via internet (met iCloud).

Conclusie

iPhoto is een must-have app voor iedereen die meer wil doen met de foto's op zijn iPad of iPhone.