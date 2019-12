Eerste indruk|Het is een systeemcamera maar dan zonder spiegel en doorzichtzoeker.

Wat is de Panasonic Lumix DMC-G1?

Op de Photokina-beurs in Keulen ging de meeste aandacht dit jaar uit naar de Panasonic G1. De technologie achter dit toestel is dan ook revolutionair. Het is een systeemcamera maar dan zonder spiegel en doorzichtzoeker.

Traditioneel heeft een spiegelreflexcamera een negatiefformaat van 24 x 36. Een beeldverhouding van 2:3 dus. Digitale spiegelreflexcamera's borduurden hier op voort met sensoren met dezelfde verhoudingen. In 2005 brak Olympus met de traditie met de FourThirds technologie. FourThirds slaat op de grootte van de sensor. Die heeft een verhouding van 4:3 in plaats van 2:3. Voordeel hiervan zijn dat de lenzen kleiner en compacter zijn.

Samen met Olympus heeft Panasonic een nog kleinere sensor ontworpen (micro FourThirds). Die is nu voor het eerst gebruikt in de Panasonic Lumix DMC-G1: de eerste systeemcamera zonder spiegel en doorzichtzoeker. Dat maakt de camera compacter en de lenzen kleiner.

Specificaties Panasonic Lumix DMC-G1

Prijs: €650 - €730 (inclusief lens Lumix G Vario 14-45 mm/ F3,5-5,6);

12 megapixels;

Verkrijgbaar in kleuren, zwart, rood en blauw.

Lees hier wat we vonden van de Panasonic Lumix DMC-G1

Panasonic Lumix DMC-G1: review

Panasonic heeft met de G1 een mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van de systeemcamera. De vele instelmogelijkheden, het grote en heldere LCD-scherm en -niet onbelangrijk- de compactheid maken de camera een aanrader.

Geen optische doorzichtzoeker maar LCD-scherm

De G1 heeft geen optische doorzichtzoeker maar een groot LCD-scherm. Spiegelreflexen hebben vaak een zelfde soort scherm, dat heet dan Live View. Het scherm van de G1 is echter van veel hogere kwaliteit dan die van de meeste spiegelreflexen. Tenminste als je niet beweegt met de camera. Doe je dat wel dan zie je dat het beeld wat natrekt en niet scherp meer is. Het scherm is overigens kantelbaar; erg handig als je vanuit moeilijke hoeken wilt fotograferen.

Goede kwaliteit foto's

Met de G1 maak je goede foto's zonder veel afdrukvertraging. Deze camera kan zeker concurreren met andere systeemcamera's uit de Canon EOS-***D-serie of de Nikon D**-serie. Het rood op de foto's is iets meer verzadigd dan de werkelijkheid, maar dat is gemakkelijk te corrigeren.

Instellingen en mogelijkheden

Een opsomming van de instellingen is onbegonnen werk. De camera kan sowieso alles wat een spiegelreflex ook kan. De belangrijkste instellingen (manual, diafragma en sluitertijd voorkeuze etc.) zijn direct met knoppen op de body bereikbaar.

Handmatig scherpstellen erg goed

De automatische scherpstelling is snel en precies. Als je kiest voor handmatig scherpstellen krijg je een prima scherpstelhulp. Het zoekerbeeld vergroot sterk zodat je heel nauwkeurig kunt scherpstellen. Zodra de afdrukknop half wordt ingedrukt zie je het normale beeld weer. Op deze manier kun je beter handmatig scherpstellen dat met menige andere systeemcamera. In het donker geeft het AF-hulplicht assistentie. De scherpstelling heeft dan even iets meer tijd nodig, maar dat is niet hinderlijk.

Beschikbare lenzen en flitsers

Op dit moment zijn er 2 lenzen te koop voor de G1. Naast de standaard kitlens (de Lumix G Vario 14-45 mm/ F3,5-5,6) is er een superzoom lens (Lumix G Vario 45-200 mm/ F4,0-5,6). Verwacht wordt dat Panasonic volgend jaar zijn assortiment vergroot met verschillende nieuwe lenzen.

Om betere flitsfoto's te maken is een externe flitser met draaibare flitskop aan te raden. Er is keuze uit de DMW-FL360 ongeveer €275 en de DMW-FL500 ongeveer €550.

Conclusie

Algemeen

12 megapixel camera;

12 megapixel camera; RAW mogelijk;

HDMI-aansluiting (om foto's te bekijken op een HD-tv).

Plus

Makkelijk in gebruik;

Relatief klein;

Zeer veel instelmogelijkheden;

Groot en zeer helder LCD-scherm;

LCD-scherm uitklapbaar en draaibaar;

Vergroting van beeld bij handscherpstellen.

Min

Bij 1600 ISO en hoger veel ruis;

Doorzichtzoeker minder geschikt voor snel bewegende onderwerpen;

Kan geen filmpjes maken;

Panasonic weigert om standaard USB-kabels te gebruiken. Ook nu dus weer een

Losse lensdop.

Bekijk en vergelijk de testresultaten van alle digitale camera's