Eerste indruk|De Lytro is een camera zoals we die nog niet eerder hebben gezien. Dankzij baanbrekende technologie kun je foto's achteraf scherpstellen. De camera is nog niet in Nederland verkrijgbaar. Omdat de techniek veelbelovend is geven wij toch alvast een voorproefje aan de hand van een in de VS gekocht model.

Wat is de Lytro camera?

De Lytro is een nieuw soort digitale camera die - door zijn speciale constructie en informatieopslag - de fotograaf de mogelijkheid biedt om achteraf de focus in het vastgelegde beeld te veranderen. Daarmee kun je een verkeerde focus herstellen of een beeld maken waarin de kijker naderhand op elk punt in de foto kan scherpstellen.

Lytro maakt daarvoor gebruik van een 'light field sensor' gecombineerd met een krachtige processor.

Slechts 1,2 Megapixel

Ondanks deze geavanceerde combi levert de camera prehistorisch kleine vierkante plaatjes van 1024 x 1024 pixels, ongeveer 1,2 Megapixel. Net genoeg voor een afdrukje van 9 bij 13 cm.

Eigen beeldformaat

De beelden worden opgeslagen in het unieke light field picture (LFP) formaat en zijn alleen met de meegeleverde software of op de site van Lytro te bekijken. Bewerken en bekijken kan thuis vooralsnog alleen op een Mac. Een pc-versie is in ontwikkeling.

Door zijn opvallende langwerpige rechthoekige vorm valt het touchscreen/display erg klein uit: 4 bij 4 cm.

Alleen in de VS te koop

De camera is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Een woordvoerder laat in mei weten dat er nog geen plannen zijn voor een Europese introductie.

Specificaties

Resolutie: 1,2 Megapixel;

Opslag: Flash drive 8/16 GB, goed voor 350/700 foto's + online opslag bij Lytro;

Lens: 8x optische zoom; vast diafragma f/2;

Display: 2,6 x 2,6 cm LCD touchscreen (netto formaat, zonder zwarte rand);

Batterij: Li-Ion;

Gewicht: 214 g;

Afmetingen: 4 x 4 x 11 cm;

Kleur: Graphite of Electric blue/ Red Hot;

Prijs: US$ 400 / US$ 500 (niet in Nederland te koop en ook niet vanuit Nederland te bestellen).

Benieuwd wat wij van de Lytro vonden? Lees onze review.



Lytro camera: review

Focus

Elke fotograaf zit er wel eens naast, waardoor het onderwerp in de foto net niet scherp is, of iets dat er op de voorgrond tussen zit juist wél.

Met de Lytro-camera is dat verleden tijd. Door het ontwerp van de camera, de sensor-processorcombinatie en de diafragmavoorkeuze, is het mogelijk om achteraf de focus ergens anders in het beeld te leggen. Om een fout te corrigeren of een creatief element toe te voegen.

Een aantal voorbeelden van dit achteraf schepstel-effect kun je zelf proberen op de website van Lytro.

Opvallend uiterlijk

De Lytro camera heeft een opvallend uiterlijk. Het rechthoekige 'doosje' heeft nog het meest weg van een vierkante toverlantaarn. Kekke kleuren en een industriële afwerking met metaal en rubber versterken het eigenzinnige karakter.

Bediening

Heel ergonomisch is het flitsende ontwerp niet en stilhouden is moeilijk. In gebruik went het echter snel. De ontspanknop reageert goed en er is nauwelijks afdrukvertraging. Het kleine touchscreen-schermpje is helder en laat zich makkelijk bedienen. De 8x optische zoom komt in beweging wanneer je over het rubber bovenop de camera strijkt; een beetje zoals scrollen over een touchscreen. Dat gaat log, maar het werkt. Het grote voordeel is dat je met de Lytro niet hoeft te focussen.

Beeldkwaliteit ondermaats

De zoom heeft in de hele range altijd een f/2 diafragma wat in de meeste omstandigheden voor een spectaculair scherpte/diepte-effect zorgt en het mogelijk maakt om de focus in bijna elk deel van de foto naderhand op scherp te zetten.

Nadeel is wel dat je zo'n grote lensopening bij veel licht automatisch met een (heel) korte sluitertijd of aangepaste ISO-gevoeligheid moet compenseren.

Een actiefoto bij weinig licht zal omgekeerd vrij snel bewogen zijn.

Onze foto's hebben prima kleuren en weinig ruis, maar vergeleken bij moderne camera's in deze prijsklasse is de algehele beeldkwaliteit ondermaats. De beperkte resolutie van 1,2 megapixel is hooguit geschikt voor afdrukjes van 9 x 13 cm.

Functies

De camera heeft een 'every day mode' die meer controle geeft over de sluitertijd en een 'creative mode' die de nadruk legt op waar de focus moet liggen. De eerste geeft gemiddeld de beste foto's, de tweede wat betere close-ups (macro).

Software

Waar de meeste camera's prima uit de voeten kunnen met algemene en standaard software kan het light field picture (LFP) formaat van Lytro niet zonder de eigen software en een Mac-computer. Het laden van de foto's gaat met een usb-kabeltje, waarna je de foto's kunt bekijken, bewerken of delen.

Bewerken is een groot woord want behalve het fascinerende spel met het verplaatsen van de focus in het beeld, zijn er weinig extra functies die de software de moeite waard maken.

Conclusie

De Lytro camera is uniek in verschijning, de manier van fotograferen en het achteraf kunnen scherpstellen. Maar het is tegelijkertijd een beperkt kunstje vergeleken met wat je met een 'traditionele' camera van omgerekend zo'n €400 kan (de Lytro kost in de VS US$500). Waarschijnlijk is de lol van het spelen met de focus er ook gauw af.

De nadelen zijn evident: duur, slechts 1,2 megapixel, geen flitser, weinig gebruiksvriendelijke software met beperkte bewerkingsmogelijkheden en vooralsnog uitsluitend geschikt voor Mac-computers.

Maar: technisch is het product baanbrekend; het is een forse stap in de ontwikkeling van de digitale fotografie. Geïntegreerd in een meer allround-camera (of wie weet: smartphone) kan het een fantastische hulp zijn voor zowel de haastige als de creatieve fotograaf.

Lees ook: Wat is de Lytro camera?