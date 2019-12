Wat is de Olympus mju Tough 6000?

Met de mju Tough 6000 richt Olympus zich op de actieve buitenmens. Deze stevige compact camera is schokbestendig en waterbestendig. Je kunt er tot 3 meter diep mee fotograferen. Ook zou de camera tot -10 graden celsius nog te gebruiken zijn.

Specificaties Olympus mju Tough 6000

Prijs tussen €240 en €340;

10 megapixel;

Werkt op Li-Ion accu (oplader meegeleverd);

Gewicht 173 gram inclusief batterij en koord;

Zoombereik 28 tot 102 mm (3,6 keer);

Schermgrootte 54 bij 40 mm (2,6 inch);

Geschikt voor xD en micro-sd geheugenkaart.

Olympus mju Tough 6000: review

De Olympus mju Tough 6000 is een camera die tegen een stootje kan. Het toestel overleefde een val van 1,5 meter hoogte. Fotograferen onder water gaat aardig maar vergt wel onderhoud. De camera kan veel maar de fotokwaliteit is matig tot redelijk.

Waterproof tot 3 meter

Olympus garandeert dat de camera een uur lang tot 3 meter diep gebruikt kan worden. Onder water fotograferen in een zwembad gaat aardig. Helaas vergt waterdichtheid wel onderhoud. Na een duik in de zee moet de Tough 10 minuten in zoet water liggen en aangeraden wordt de camera 'niet gedurende lange tijd' onder water te houden. 'Overdreven schokken' kunnen de waterdichtheid verminderen en het is 'verstandig' bepaalde onderdelen eens per jaar te vervangen.

De Tough heeft 4 onderwaterprogramma's:

Onderwateropnamen: voor opnamen aan het strand of het zwembad;

Onderwater groothoek 1: voor onderwaterlandschap (bijvoorbeeld koralen);

Onderwater groothoek 2: voor onderwateractie (bijvoorbeeld vissen);

Onderwater macro: voor onderwater close-ups.

Opvallend is de melding die je kijgt als je kiest voor een van de laatste drie onderwaterprogramma's. Er staat: 'met onderwaterhuis dat waterdicht is tot 3 meter'. Dit moet wel een fout in het menu zijn, want in de handleiding staat (natuurlijk): 'u dient een onderwaterbehuizing te gebruiken [...] op een diepte van meer dan 3 meter'.

Tot 1,5 meter shockproof

De Tough kan tegen een stootje. Met een spontane foto en andere rare reacties overleeft het toestel drie maal een val van 1,5 meter hoogte. Over de schokbestendigheid staat in de handleiding: 'garandeert de werking van uw camera na toevallige schokken bij dagelijks gebruik van uw digitale camera'. Het is 'geen onvoorwaardelijke garantie voor een gebrekkige werking of cosmetische schade'.

Tap control

Fotograferen met handschoenen aan is lastig. Niet met Tap control. Daarmee bedien je de camera door erop te tikken. Eenmaal ingeschakeld, kun je met Tap control macro-instellingen en de flitsinstellingen wijzigen door op de linkerkant, respectievelijk de rechterkant te tikken. Als je 2 keer tikt op de bovenkant van de camera, bevestig je je keuze. Met een tikje op het scherm ga je naar de afspeelstand (of weer terug). Je kunt dan door foto's bladeren door op de linker- of rechterkant te tikken. Foto's maken kan overigens niet direct, daarvoor moet je de afdrukknop gebruiken.

Tap control is origineel maar het is jammer dat niet meer functies bereikbaar zijn of zelf in te stellen.

Fotokwaliteit

Om een indruk van de fotokwaliteit te krijgen maakten we verschillende foto's. De fotokwaliteit is matig tot redelijk. Foto's zijn vaak nét iets te geel of te groen. Bomen zien er in eerste instantie goed uit, als je inzoomt zie je toch meer kleurrandjes langs de kale takken dan bij de andere camera's. Haarscherpe foto's moet je bij deze 10 megapixel camera niet verwachten. Bij weinig licht is er aardig wat ruis. De macrofoto's zijn wel goed, zoals op de foto hieronder is te zien.

Beauty mode

Verder probeerden we de Beauty mode. Nadat je in deze stand een portret maakt, gaat de camera 10 seconden rekenen. Daarna toont hij (even) naast elkaar de gemaakte en de bewerkte foto. Op de bewerkte foto zijn oneffenheden en rimpels op de huid weggepoetst. Daarvoor wordt speciale software gebruikt (smoothing en softening). De rest van de foto behoudt zijn scherpte. Het resultaat is best aardig. Als het gezicht er niet helemaal op staat, geeft de camera een 'gezichtsherkenningsfout'.

Schaduwaanpassing

De mju 6000 heeft schaduwaanpassing ofwel tegenlichtcorrectie. Daarmee wordt bij helder daglicht het contrast tussen donker en licht optimaal ingesteld. We probeerden dit een keer, maar zagen geen verschil met de foto zonder correctie.

Panoramamodus

Met de Tough kun je een panoramafoto maken van 3 foto's. Dat kan op 3 verschillende manieren, de makkelijkste gaat als volgt . Je maakt de eerste foto (in de panoramastand) en beweegt dan de camera naar rechts of naar links tot het rechthoekje over het ruitje staat. Dan wordt vanzelf de tweede foto gemaakt. Voor de derde foto doe je hetzelfde. De camera gaat rekenen en laat daarna de samengestelde foto zien.

Bediening

De lens van de Tough zit boven in de hoek van de camera. Je houdt daardoor al snel je handen voor de lens, zeker als je handschoenen aan hebt. Het toestel heeft weinig knoppen en is daardoor redelijk overzichtelijk. Voor de basisfuncties is het niet noodzakelijk om de handleiding door te nemen. Alles spreekt voor zich. Simpel point-en-shoot. De knopjes zijn wat klein; een aantal ervan moet je echt met je nagels indrukken. De aan/uit knop, de afdrukknop en het instelwieltje zijn op zich wel met een handschoen aan te bedienen. De tijd tussen twee losse foto's is vrij lang, maar serieopnamen zijn zeer snel (0,2 seconde per foto van 3 megapixel).

Het beeldscherm (Hyper Crystal III) heeft weinig last van reflecties van fel zonlicht. Bij weinig licht is het beeld op het scherm redelijk

Conclusie

De Olympus mju Tough 6000 is een leuke camera voor zeilers, surfers en zwemmers. Met de Tough hoef je net wat minder voorzichtig te zijn dan met een gewone camera. Ook kan het een uitkomst zijn bij mountainbiken door de modder of wintersport. Voor echt scherpe foto's kun je beter een ander cameraatje zoeken.

Specificaties

Pluspunten

Waterbestendig;

Schokbestendig;

Goed beeldscherm.

Minpunten

xD-geheugenkaart;

Geen standaard usb-kabel;

Foto's niet erg scherp;

Schokbestendigheid beperkt gegarandeerd;

Waterdichtheid vergt onderhoud.

De testresultaten van de Olympus mju Tough 6000 zijn hier te vergelijken met andere digitale cameras.