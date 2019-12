Nikon camera kopen: tips

Nikon heeft verschillende cameraseries, maar het assortiment is niet meer helemaal compleet in vergelijking met andere merken. Nikon biedt opvallend goede systeem- en spiegelreflexcamera's, maar nieuwe compacte camera's met spiegelreflexkwaliteit hebben we al een tijdje niet gezien. En 'gewone' compactcamera's vallen de laatste tijd een beetje tegen.