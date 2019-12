Eerste indruk|De Nikon 1 J1 is een systeemcamera voor fotoliefhebbers die een spiegelreflex te zwaar vinden, of te moeilijk in het gebruik.

Wat is de Nikon 1 J1?

Naar eigen zeggen is Nikon 5 jaar bezig geweest met het ontwerp van de Nikon 1-systeemcamera. Als grote cameramaker is de fabrikant dan ook redelijk laat met zijn nieuwe compact met verwisselbare lenzen, want inmiddels heeft elke grote cameramaker - behalve Canon - een eigen systeem zonder spiegel. Voorbeelden zijn: Panasonic Lumix DMC-GF3, de Olympus Pen Lite en de Sony Nex-C3.

De Nikon 1-serie bestaat uit 2 toestellen:

de Nikon 1 J1;

de Nikon V1.

De laatste is de (duurdere) uitvoering met een doorzichtzoeker en een scherper lcd-scherm (twee keer hogere resolutie dan de J1).

Nieuwe sensor

Beide toestellen hebben een nieuwe sensor die kleiner is dan die van andere systeemcamera's uit onze test. Met een grotere sensor kun je in principe beter fotograferen bij weinig licht. Ook bepaalt het de mogelijkheden om te fotograferen met scherptediepte (de wazige achtergrond bij een portret). Daarentegen maakt een kleinere sensor een compacter systeem mogelijk (kleinere body en lenzen).

De Nikon 1 J1 is voor mensen die meer willen met fotografie, maar geen zin of tijd hebben zich te verdiepen in complexe fotografische begrippen. De camera helpt je een handje met allerlei automatische hulpjes. Neem de functie 'Smart Photo': de camera neemt 20 foto's en selecteert zelf de beste en 4 alternatieven.

Kenmerken Nikon 1 J1:

Neemt HD-video op in maximaal 1080p.

10,1 megapixel.

Gewicht: 234 gram (zonder lens).

Afmetingen: 106 x 61 x 29,8 mm.

Kleuren: zwart, wit, rood , zilver en roze.

Nikon 1 J1: review

De Nikon 1 J1 is een spiegelloze systeemcamera, een van de nieuwe compacte alternatieven voor de spiegelreflex. Traditionele spiegelreflexmakers als Nikon hielden zich lange tijd afzijdig van dit nieuwe speelveld dat wordt gedomineerd door 'nieuwe' cameramerken als Panasonic en Sony. Met de Nikon 1 komt daar verandering in. De serie bestaat uit 2 modellen:

de Nikon 1 V1;

de Nikon 1 J1.

Met de laatste zijn we een paar dagen op pad geweest.

Lichtgewicht

De Nikon J1 is met de bijgeleverde 10-30mm-lens een behoorlijk compacte camera. Met lens voelt de camera lichter dan bijvoorbeeld de Sony Nex-C3. Die camera heeft dan ook een wat grotere18-55mm-standaardlens. Het effectieve bereik van de lens is overigens ongeveer hetzelfde omdat de sensor in de Nikon kleiner is.

Kleine knoppen

De achterkant van de Nikon J1 is grotendeels gevuld met een lcd-scherm. Ernaast is naast een aantal kleine knoppen een draairing met de belangrijkste camerafuncties. Opvallend is de afwezigheid van handmatige belichtingsfuncties die je tegenkomt bij de meeste camera's (PASM). Deze zijn alleen toegankelijk vanuit het menu.

Naast de basisknoppen - automatisch fotograferen en filmen - zijn er 2 door Nikon bedachte voorkeuzeinstellingen, die we hieronder kort bespreken:

SmartPhoto

Je kent het wel: groepsfoto's met mensen die hun ogen dicht hebben of mensen net niet goed in beeld zijn. SmartPhoto heeft hiervoor een handige oplossing. De camera maakt 20 foto's achter elkaar waarvan er uiteindelijk 5 overblijven: de beste en 4 alternatieve 'runner up's'. De selectie wordt gemaakt met behulp van onder meer glimlach-herkenning.

De J1 is erg snel. Hij kan - volgens Nikon - maar liefst 600mb per seconde vastleggen: dat zijn 60 foto's per seconde! Het maken van de 20 foto's met Smartphoto voelt snel: tussen scherpstellen, afdrukken en de uiteindelijke resultaten zitten een paar seconden. Uit de test later dit jaar moet blijken hoe snel de Nikon werkelijk is.

Verder zijn de mogelijkheden van SmartPhoto nogal beperkt. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te flitsen. En uiteindelijk zul je van de 5 foto's die de camera selecteert, zelf toch geneigd zijn na te denken over jouw beste keus. Het weggooien van de 4 'slechte foto's' zorgt dan alsnog voor keuzestress.

Motion Snapshot

Met Motion Snapshot fotografeer je een bewegend object en wat overblijft is een slowmotion-filmpje van een paar seconden. De camera slaat de 'snapshot' op als een filmbestand (.mov). Het laatste beeld uit het filmpje wordt als foto opgeslagen (in hoge resolutie). Motion Snapshot is leuk om mee te experimenteren, maar meer ook niet.

Filmen in 1080p

Met de Nikon J1 kun je filmen in 1080p (full-hd-kwaliteit), net als veel andere camera's. Via de rode knop aan de bovenkant begin je direct met opnemen. Je moet dan wel eerst de filmoptie selecteren via de draairing. Het was handiger geweest om de functies bij 1 knop onder te brengen.

Een geinige extra is de 'slow motion'-optie. De camera neemt een kleiner formaat filmpje op met 400 beelden per seconde. Omdat het filmpje met 30 beelden per seconde wordt afgespeeld ontstaat er een slow-motioneffect.

Conclusie

De Nikon J1 is een snelle en relatief dure camera ( €600) voor geïnteresseerde beginners. Meer gevorderde gebruikers zullen het ontbreken van handmatige belichtingsinstellingen op de body node missen. Een uitgebreide test van onder meer de beeldkwaliteit is begin 2012 te lezen op deze site.

Bekijk ook de specificaties van deze camera.