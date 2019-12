Eerste indruk|De Nikon Coolpix S3300 is de opvolger van de kleine, lichte S3100. Dat was de bestverkochte, maar zeker niet de best geteste camera in de tweede helft van 2011.

Wat is de Nikon Coolpix S3300?

De Nikon Coolpix S3300 is de opvolger van de enorm populaire S3100 (nu €90). In de tweede helft van 2012 werden er meer dan 40.000 exemplaren van die eenvoudige, kleine en lichte camera verkocht.

Licht en goedkoop

De S3300 is bedoeld voor mensen die een kleine, lichte en goedkope camera zoeken in een leuke kleur. De S staat voor 'Style'. Hij is leverbaar in acht verschillende kleuren: goud, zilver, zwart, groen, roze, paars, rood en blauw.

Resolutie

De S3300 heeft 6 keer zoom in een aluminium behuizing van net geen 2 centimeter dik. Het scherm is met 2,7 inch niet al te groot: 55 millimeter breed en 42 millimeter hoog. Het is dan ook geen aanraakscherm, zoals je steeds meer ziet. Met 230000 pixels is de resolutie relatief laag.

Nikon noemt verder:

Talloze functies die het eenvoudig en leuk maken om te fotograferen

Een snelle en nauwkeurige autofocus, die tevens het onderwerp kan volgen

Glimlachtimer, knipperdetectie en huidverzachting

720p-filmopnamen

Benieuwd wat wij van de Nikon Coolpix S3300 vonden?

Nikon Coolpix S3300: review

Update:

In onze uitgebreide vergelijkende test is met name de fotokwaliteit beter dan wij verwachtten in onderstaande 'eerste indruk'. Het testoordeel van de S3300 komt dan ook uit op een voldoende. Dit neemt niet weg dat er voor deze prijs alternatieven zijn met een hoger testoordeel.

'Wat is hij licht!' zegt bijna iedereen die de Nikon Coolpix S3300 aanpakt. Nog net geen twee centimeter dik en maar iets groter dan een bankpasje. Erg makkelijk mee te nemen dus. Dat is dan ook de belangrijkste troef van de S3300.

Test

In de vergelijkende test verwachten we niet al te veel van de S3300. Voorganger S3100 bracht het niet tot een voldoende, terwijl dat wel degelijk haalbaar is voor een cameraatje van dit formaat.

Weinig licht

Foto's bij weinig licht waren een zwak punt van de S3100. De specificaties van de lens van de nieuwe S3300 doen vermoeden dat daar weinig verbetering in zit. Bij de S3100 zagen we minder scherpe foto's doordat overgangen veel verkeerd gekleurde pixels bevatten (kleurruis).

Bowlen

We probeerden de S3300 tijdens een avondje bowlen en vanaf de tribune bij de zwemles. Het was niet makkelijk om de bowlers scherp te fotograferen, zelfs niet met flits. Alleen helemaal uitgezoomd kwam er genoeg licht in de camera voor een enigszins scherpe foto (zie voorbeeld).

Filmpjes

In het zwembad maakten we vooral hd-filmpjes(720p) van de zwemles. Het bleek bijna niet te doen zo'n kleine en lichte camera rustig te bewegen. De beeldkwaliteit is best aardig. Tijdens het filmen inzoomen is niet zo'n goed idee, want voor je het weet, ben je digitaal aan het zoomen en wordt de beeldkwaliteit beduidend slechter.

Knoppen

De S3300 heeft de knoppen die je op zo'n camera verwacht (zoals play, flits, zelfontspanner, macro en menu) evenals een zoomhendeltje en een aparte filmknop (zie foto). De icoontjes zijn in het donker niet zo goed te zien. Voordeel is wel dat de uitgespaarde icoontjes er niet af slijten. Dat wil bij gedrukte figuurtjes nog wel eens gebeuren.

De SCN-knop is de aangewezen knop om te wisselen van instelling. Van autostand wissel je eenvoudig naar 'sneeuw', 'strand', 'sepia' of 'slim portret'. Bij de meeste opties kun je iets meer uitleg krijgen door het zoomhendeltje te bewegen.

Autostand

Voor iets meer eigen inbreng kun je in de autostand via menu verschillende instellingen aanpassen. Daar kun je bijvoorbeeld kiezen voor een andere scherpstelmethode of voor continu - ofwel serie - opnamen. Het menu is redelijk overzichtelijk maar helaas ontbreekt de uitleg in de camera. Daarvoor moet je uitwijken naar de handleiding.

Conclusie

Onze conclusie is op dit moment dat het verstandig is om dit mogelijk wederom populaire cameraatje niet klakkeloos te kopen, maar te wachten tot begin juni onze volledige testresultaten binnen zijn.

Voor deze eerste indruk leenden we een S3300 van Nikon. Een in de winkel gekocht exemplaar van de S3300 ligt met tientallen andere camera's op zijn beurt te wachten voor de vergelijkende test in ons lab. In onze vergelijker kun je zien bij welke camera's we begin april, mei en juni de testresultaten toevoegen.

Heb jij de S3300 al gekocht en een tijdje gebruikt? Deel je ervaringen.