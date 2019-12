Eerste indruk|De Nikon D3300 is de opvolger van de zeer populaire D3100 en D3200. Wat is de meerwaarde van de Nikon D3300 ten opzichte van zijn voorgangers? Een kleine greep uit onze testresultaten.

Nikon D3300: review

De Nikon D3300 is een relatief kleine spiegelreflexcamera die duidelijk gericht is op de beginnende fotograaf. De D3300 is de opvolger van de relatief goedkope en daarom enorm populaire D3200 en D3100 uit onze oude test.

Lees ook: Compact of Spiegelreflex? en Hoe wij testen.

Hoe is de fotokwaliteit?

Zoals je die van een spiegelreflexcamera mag verwachten: evenwichtig belichte, scherpe foto's met weinig ruis. De kleuren zijn over het algemeen goed, maar soms iets te oranje. Dat zie je vooral in een automatische foto bij weinig licht. Hiernaast een klein detail uit zo'n foto.

En hoe gaat het filmen?

Filmen bij daglicht gaat prima: de beelden zijn scherp en evenwichtig belicht. Huidskleuren ogen wel wat warm. Ook bij weinig licht zijn de beelden scherp, maar wel een beetje donker, een beetje geel en met duidelijk zichtbare ruis. Huidskleuren neigen naar oranje. Het geluid is goed, hoewel in- en uitzoomen nog wel hoorbaar is.

Net als alle echte spiegelreflexen heb je het nadeel dat de spiegel opgeklapt moet worden om te kunnen filmen. Je kunt dus niet door de zoeker kijken bij het filmen. Wil je snel kunnen wisselen tussen fotograferen en filmen, dan is een spiegelreflex niet handig.

Waar moet ik op letten?

Een fervent smartphonegebruiker zal het al snel opvallen: de Nikon D3300 heeft geen aanraakscherm. Dat is niet vreemd voor een spiegelreflex, maar wel jammer, omdat een deel van het menu 'aanraakbaar' oogt.

Ook heeft de D3300 geen wifi. Wil je dat wel, dan is een geheugenkaart met wifi een optie. Ook kun je de WU-1A wifi-adapter aanschaffen voor €45. Daarmee kun je foto's niet direct delen, maar kun je ze overzetten op bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Die smartphone of tablet kun je dan ook als afstandsbediening (met zoekerbeeld) gebruiken.

Wat moet ik nog meer weten?

Voor de beginnende fotograaf zijn via de grote draaiknop bovenop de camera veel speciale standen direct toegankelijk, bijvoorbeeld de portret- of marcostand. De GUIDE-stand helpt de gebruiker bij het kiezen van de juiste instellingen in allerlei situaties.

Onder de nieuwe EFFECTS-stand vind je niet alleen standen als miniatuur-effect en nachtzicht, maar Nikon biedt nu eindelijk ook een panoramastand.

Wat is het verschil met zijn voorgangers?

Behalve de nieuwe EFFECTS-stand, zitten de belangrijkste verschillen in de meegeleverde lens en de accu:

de meegeleverde standaardzoomlens is iets kleiner en lichter dan voorheen. De nieuwe versie past natuurlijk ook op andere Nikon spiegelreflexcamera's, is los verkrijgbaar voor €190 en is herkenbaar aan de 'II' op het eind: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II.

de accu zou flink langer moeten gaan dan die van de D3200, namelijk 700 in plaats van 540 opnamen. Die nieuwe EN-EL14a-accu is los te koop voor €60 en ook te gebruiken in de D3200 en de D3100.

Andere verschillen met de nog steeds populaire voorgangers:

D3100 D3200 D3300 aug 2010 april 2012 jan 2014 megapixel 14 24 24 processor expeed 2 expeed 3 expeed 4 hoogste ISO-waarde 3200 6400 12800 beeldschermresolutie 230.000 921.000 921.000 foto's per seconde 3 4 5 full hd video 24 fps 30 fps 60 fps

Tenslotte heeft de D3300 meer instellingen voor de flitser.

Kopen of niet?

De Nikon D3300 is een prima camera voor een redelijke prijs, maar verschilt niet enorm van zijn veel goedkopere voorgangers.

Wat is de Nikon D3300?

De Nikon D3300 is een spiegelreflexcamera en opvolger van de D3200 en de D3100.

Beginnende fotografen

Hij is gericht op beginnende fotografen; veel speciale standen zijn toegankelijk via de grote draaiknop en daarnaast is er een GUIDE-stand die je helpt bij het kiezen van de juiste instellingen.



De nieuwe EFFECTS-stand biedt effecten zoals miniatuur en nachtzicht maar er zit nu ook een panoramastand op.

Belangrijkste specificaties