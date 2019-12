Nikon D600 met 24-85mm lens

Eerste indruk|De Nikon D600 is een spiegelreflexcamera met een beeldsensor die net zo groot is als een kleinbeeldnegatief van vroeger. Kunnen consumenten uit de voeten met deze camera?

Nikon D600 met FX AF-S G 24-85mm ED VR review

Update 15-2-2013: Dank voor alle reacties naar aanleiding van onderstaande tekst over de Nikon D600. Jullie feedback nemen wij zeer serieus. Bij de test van camera’s werken we al jaren samen met onze buitenlandse zusterorganisaties. Op de achtergrond werken wij al maanden met hen aan een nieuwe, aangescherpte opzet van de cameratest. We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de Nikon D600 en een aantal andere camera’s opnieuw te testen. De resultaten staan naar verwachting begin maart op onze website. Tot die tijd hebben we in onze vergelijker de resultaten van de herteste camera's verwijderd.

[Update: de tekst is aangepast n.a.v. de reacties t/m 14 januari 2012]

De Nikon D600 (€1800) is een van de nieuwe, zogenaamd betaalbare spiegelreflexcamera's met een veelbelovende beeldsensor die net zo groot is als een kleinbeeldnegatief van vroeger. Wij kochten en testten de D600 in combinatie met de 3,5x-zoomlens FX AF-S G 24-85mm ED VR (totaal €2230). Een goede camera voor ervaren fotografen, maar op een aantal punten valt de Nikon D600 in onze consumententest wat tegen. In deze review lichten we enkele punten toe. Alle testscores van de Nikon D600 zijn voor leden te vinden in onze vergelijker.

De fotokwaliteit van de Nikon D600 is goed, maar handmatige belichting verbetert de foto's van de D600 aanzienlijk. Dat is dan 90% de verdienste van de fotograaf en niet van de camera. De Consumentenbond test camera's voor consumenten. Die hebben doorgaans niet de kennis om alle tekortkomingen van een camera te verbeteren met handmatige instellingen.

Vergeet de automaatstand

Wie de Nikon D600 wil kopen, adviseren we het volgende:

vergeet de automatische instellingen van de camera; besteed een paar weken oefening om erachter te komen: hoe een foto eruitziet op het camerascherm en hoe op je computerscherm;

hoe gewijzigde camera-instellingen invloed hebben op het beeld.

Voor wie dat niet ziet zitten is de aankoop van de Nikon D600 pure geldverspilling. Een veel goedkopere camera volstaat dan prima. Met het in de test gebruikte objectief (AF-S NIKKOR 24-85 1:3,5-4,5G ED VR) kost de D600 maar liefst €2300.

Automatische belichting

De Nikon D600 heeft het soms lastig bij het vinden van de juiste belichting. De testfoto met de kerstballen krijgt een gemiddelde score. De bij weinig licht genomen foto is te licht, het contrast laag en er is zichtbare ruis.

Wie de foto opent, ziet waarschijnlijk als eerste dat veel van de kerstballen onscherp zijn. Maar dat is niet waar ons panel bij de beoordeling van deze foto op let. Dat er maar een klein gedeelte scherp is, is bij de Nikon D600 in combinatie met deze lens een logisch gevolg van de in onze test voorgeschreven instellingen. Daarmee blijft met deze grote sensor maar een heel kleine scherptediepte over. Het gele rondje geeft aan op welk punt is scherpgesteld.

De foto is genomen bij heel weinig licht. Een 'spotje' zorgt ervoor dat er een hoog contrast ontstaat tussen de glimmers in de ballen en het donkerste deel van de foto. Voor de geinteresseerden noemen we het in de test gebruikte lichtniveau (11 lux) en voorgeschreven instellingen: grootste lensopening (3.5), ISO1600 en de standaard centrumgerichte lichtmeting. Deze foto telt voor 5% mee in ons totale testoordeel.

De fotokwaliteit verbeteren

Een ervaren fotograaf kan de belichting van de voorbeeldfoto (flink) verbeteren. Bijvoorbeeld door de belichtingscorrectie [+/-] knop te gebruiken. Dat hadden onze testers ook kunnen doen, ware het niet dat ze dat bij alle andere tot nu toe geteste camera's ook niet hebben gedaan. Bij de meeste camera's komt dit belichtingsprobleem bij deze foto namelijk niet voor.

Het camerascherm is overigens niet goed genoeg om fijne details te beoordelen. Dit geldt vooral als het gaat om contrast: op een computerscherm is het beeld heel anders.

Dure lenzen

De hoeken van foto's zijn donker. Dat heeft te maken met de grootte van de sensor. Hoewel de in de test gebruikte lens bedoeld is voor dit formaat (FX), zijn er kennelijk grotere en dus duuurdere lenzen nodig om dit soort donkere hoeken te voorkomen. De functie die donkere hoeken corrigeert zorgt plaatselijk voor flink meer beeldruis.

Natuurlijk is de in de test gebruikte lens absoluut niet geschikt als macrolens. Een ansichtkaart kun je beeldvullend scherp in beeld krijgen, maar iets kleiners niet. Daarvoor is een macrolens een vereiste.

De Nikon D600 heeft een speciale stand om ook de kleinere DX-objectieven te kunnen gebruiken. Er wordt dan een kleiner deel van de sensor benut.

Filmen

Voor het maken van serieuze hd-films is het een uitkomst dat de D600 een microfoon- én hoofdtelefoonaansluiting heeft, zeker omdat de ingebouwde microfoon een dun en hol geluid vastlegt waarin zoomen en scherpstellen duidelijk hoorbaar is. De Consumentenbond test als enige consequent de videofunctie van alle camera's. In onze vergelijker zijn behalve de scores voor de geluidskwaliteit ook de rapporcijfers te vinden voor video bij daglicht en bij weinig licht.

Andere 'full frame'-camera's

Nikon is niet de enige die een zogenaamde 'full frame'-camera op de markt heeft gebracht in deze prijsklasse. De Canon 6D en de Sony alpha 99 hebben ook een beeldsensor op kleinbeeldformaat. Dat geldt ook voor de zeer dure Sony RX1 (€3000), maar daarvan is het objectief niet verwisselbaar en het is geen spiegelreflex.