Wat is de Samsung NX 10?

Ze lijken met bosjes uit de lucht te vallen; systeemcamera's met verwisselbare lenzen, maar zonder spiegel. Systeemcamera's zonder spiegel kunnen net zo veel als spiegelreflexcamera's, het grote voordeel is dat ze kleiner en lichter zijn.

Panasonic was eind 2008 de eerste fabrikant met dit type camera (de Panasonic G1). Daarna volgde Olympus met de PEN en nu is er de Samsung NX 10.

Verschillen

De Samsung NX 10 lijkt qua bouw op de Panasonic G1. Beide zijn systeem camera's zonder spiegel en compact gebouwd. Maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo is de sensor van de Samsung zo'n 1,5 groter dan die van de G1, vergelijkbaar met die van de Canon EOS 1000D. Daardoor is de Panasonic iets compacter dan de Samsung, maar heeft de laatste het (theoretische) voordeel van een betere prestatie bij weinig licht.

Specificaties Samsung NX 10

Standaard meegeleverde lens 18-55 mm;

14.6 megapixels;

Lcd-scherm en lcd-doorzichtzoeker;

Kan 720p HD-videofilmjes maken met 30 beeldjes/sec;

Motordrive voor serieopnamen met 3 beeldjes per seconde;

Sluitertijden van 30 sec - 1/4000 sec;

Beeldverhouding 3:2 of 16:9;

Ingebouwde pop-up flitser;

Gezichtsherkenning bij scherpstellen mogelijk;

Opslag op SD / SDHC-geheugenkaartje;

Verkrijgbaar in zwart en zilverkleurig;

Gewicht 500 gram (inclusief batterijen);

HDMI-aansluiting om foto's (video) direct op een HD-TV te zien.

Samsung NX10: review

LCD scherm

De Samsung NX 10 heeft een OLED-scherm. OLED heeft als voordeel dat het minder energie verbruikt dan een lcd-scherm. Het scherm ziet er binnenshuis en buiten zonder veel zon erg mooi en scherp uit. Een nadeel is dat het in helder zonlicht werkt als een spiegel: je kunt er prima je haar in kammen, maar je onderwerp is slecht te zien. Veel digitale camera's met OLED-scherm hebben hier overigens last van, ook de Panasonic G1 waarmee we deze camera hebben vergeleken.

Draaibaar

De Panasonic G1 heeft een draaibaar en kantelbaar lcd-scherm. Handig, als je foto's wilt maken vanuit een lastige positie, bijvoorbeeld van bloemetjes laag bij de grond. Je hoeft dan niet op je buik achter de camera te liggen, maar je draait gewoon het beeldscherm zodanig dat je staand je beeld kunt schieren.

Het LCD-scherm van de Panasonic is wat helderder dan dat van de Samsung waardoor je bij de Panasonic de onderwerpen net wat beter ziet.

Elektronische zoeker

De Samsung NX 10 heeft naast zijn OLED-scherm ook nog een elektronische doorzichtzoeker. In plaats van een optische zoeker heeft de NX 10 een lcd-schermpje. Daarmee kun je met de camera voor je oog nauwkeuriger je compositie bepalen. In het algemeen is een optische zoeker van een spiegelreflex camera een stuk helderder dan een elektronische zoeker.

Vergelijk je de zoeker van de NX10 met die van de Panasonic G1, dan wint de laatste. De zoeker is wat helderder, wat scherper en laat geen beeldstoringen zien als je de camera beweegt. Bij de Samsung zie je die beeldstoringen wel. Het zoekerbeeld van de Samsung is wat gelig van kleur. De Panasonic-zoeker neigt wat meer naar blauw.

Fotokwaliteit

Het belangrijkste van een camera is de kwaliteit van de foto's. Op dit punt scoort de Samsung goed. We hebben alleen de standaardlens gebruikt en dat is een erg mooie lens. De foto's zijn mooi scherp, maar een tikje te donker in de standaardinstelling van de camera. Met een fotobewerkingsprogramma of het aanpassen van de instellingen omzeil je dit probleem.

De foto's van de Samsung zijn wat scherper dan die van de G1. De foto's lijken zelfs nog wat scherper dan de foto's van een Canon EOS-spiegelreflexcamera.

Professioneel?

Met de NX10 beweert Samsung een professionele camera in huis te hebben. Daarvoor zijn er voor de NX 10 echter te weinig lenzen, flitsers en andere extra's beschikbaar. De keuze is te beperkt; pas wanneer lenzenmakers als Sigma, Tamron en Tokina lenzen gaan maken voor de NX 10 wordt het interessant . Op dit punt heeft Samsung het niveau van Nikon of Canon nog lang niet bereikt.

Beschikbare accessoires

De standaardlens is een 18-55 mm / f 3.5-5.6 (is dus bepaald niet lichtsterk).

Extra leverbare lenzen:

50-200 mm / f 4.5-5.6 zoom;

30 mm / f 2.0.

20 mm;

80 - 200 mm.

De Duitse firma Novoflex heeft een aantal lensadapters aangekondigd voor de Samsung NX. Met een adapter kun je lenzen van andere merken gebruiken op de NX 10. Er komen 9 adapters voor lensvattingen van Nikon F, Canon FD, Minolta MD, Minolta/Sony Alpha, Leica R, Pentax K, Olympus OM, M42 en T2.

Conclusie

Voor de ergonomie en het maken van foto's heeft de Panasonic de voorkeur. De body van de Samsung heeft een erg kleine handgreep aan de rechterkant. Ga je voor de kwaliteit van de foto's dan is de Samsung de beste keus.

Pluspunten

Scherp en groot (3") OLED-scherm;

OLED-scherm dooft automatisch als je door de doorzichtzoeker kijkt;

Optische beeldstabilisator (in de lens);

Zelfontspanner instelbaar van 2 tot 30 seconden;

Bij handmatig scherpstellen wordt het zoekerbeeld automatisch vergroot, daardoor kun je zeer nauwkeurig scherpstellen.

Minpunten

Geen draaibaar scherm;

Doorzichtzoeker geeft wat verstoord beeld bij bewegen;

USB-aansluiting is niet standaard.

Inmiddels is de NX-10 ook aan een uitgebreide test onderworpen.

