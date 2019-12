Eerste indruk|Een camera als de Olympus PEN Lite (E-PL3) legt het in onze tests vaak af tegen vergelijkbare toestellen van Panasonic, Sony en Samsung. Onze eerste indruk is dat de PEN E-PL3 lekker snel scherpstelt, maar bij weinig licht gaat het soms wat minder.

Olympus PEN Lite (E-PL3), wat is het?

De Olympus PEN E-PL3 is een compacte camera met verwisselbare lens. Met de Sony NEX-C3 en de Panasonic Lumix DMC-GF3 strijdt de E-PL3 om de kleinste, beste en snelste in zijn soort te zijn.

Autofocus

Ten opzichte van zijn voorganger (E-PL2) heeft hij een snellere autofocus en full-hd-video. Ook is de E-PL3 iets kleiner. Nog kleiner is overigens de 'PEN mini' serie. De grootte van dit soort camera's wordt vooral bepaald door de lens die je er op zet. Op de foto zie je de standaard zoomlens.

Scherm

Het scherm kun je naar boven en naar beneden kantelen. Daardoor kun je makkelijker boven je hoofd fotograferen. Bij het fotograferen van kinderen hoef je niet meer zo diep door de knieën om leuke foto's te maken. De E-PL3 heeft een breedbeeldscherm, maar de foto's staan standaard ingesteld op 4:3. Dan zie je links en rechts op het scherm een zwarte strook. Een andere beeldverhouding is makkelijk in te stellen.

Flitser

De PEN Lite heeft geen ingebouwde flitser en geen zoeker om doorheen te kijken. Een losse flitser wordt meegeleverd, inclusief een bewaarhoesje. De flitser kun je bovenop de camera bevestigen (zie foto – de sticker zit er normaal gesproken niet op). In plaats daarvan kun je ook een optische of elektronische zoeker op de camera zetten (VF-1, VF2 of VF3). Dan heb je een alternatief als het scherm te veel spiegelt. Olympus heeft ook een accessoire die het mogelijk maakt je foto's via Bluetooth naar bijvoorbeeld een Android smartphone te sturen.

De adviesprijs van de E-PL3 €599. Hij is verkrijgbaar in metaalkleur, zwart, rood en wit, de lens in zwart en metaalkleur.

Olympus PEN Lite (E-PL3): review

Snelheid

Kinderen zijn nog steeds te snel voor de Olympus PEN E-PL3. Onze eerste indruk is dat deze PEN lekker snel scherpstelt, maar zeker niet in alle situaties. Volgens Olympus is de 'FAST' autofocus (Frequency Acceleration Sensor Technology) zó snel dat je alle kans hebt om je foto te maken, hoe snel de scène ook verandert. Dat blijkt in praktijk toch wat te ambitieus.

Het meisje op de foto (rechts) had haar gezicht naar de camera gericht. Het scherpstellen gaat inderdaad snel, maar na het indrukken van de ontspanknop gaat het scherm van de PEN even op zwart. Daarna zie je de gemaakte foto. En die blijkt ineens heel anders dan het beeld op het moment van afdrukken.

Kinderen zijn snel en dit kan dus ook met andere camera's gebeuren. Toch valt het een beetje tegen, zeker na de belofte dat alles op de E-PL3 een beetje sneller is. Het is dus nog even de vraag of de PEN Lite later in onze uitgebreide vergelijkende test duidelijk sneller zal zijn dan zijn directe concurrenten, zoals de Sony NEX-C3 en de Panasonic Lumix DMC-GF3.

Beeldkwaliteit

De kwaliteit van de meeste foto's is prima. Toch lijkt de automatische witbalans zijn werk niet altijd goed te doen. De kleuren zijn bij weinig licht niet helemaal natuurgetrouw. Onze foto's in een restaurant vallen daarom wat tegen.

De beeldkwaliteit gaan we nog veel uitgebreider testen in onze vergelijkende test. De resultaten komen begin november op de website (onder voorbehoud).

Een gewaarschuwd mens…

Als je de geheugenkaart uit de camera hebt gehaald, krijg je alleen bij het aanzetten een waarschuwing dat er geen geheugenkaart in zit. Dit zou je over het hoofd kunnen zien. Dan is het mogelijk dat je foto's maakt die niet opgeslagen worden. Er verschijnt pas weer een waarschuwing als je de foto's wilt bekijken.