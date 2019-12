Panasonic Lumix-camera kopen

Panasonic camera's in onze test

De camera's van Panasonic doen het vaak goed in onze test. Ze zijn meestal snel en prettig te bedienen. De meer geavanceerde camera's van Panasonic hebben vaak een goede prijs-kwaliteitverhouding. Bij de super- en travelzoomcamera's is die verhouding weer iets minder goed, omdat die camera's relatief duur zijn.

Lumix

Sinds 2001 worden de camera's van Panasonic allemaal aangeduid met de term 'Lumix'. Uit de productcode die daarop volgt kan je meer afleiden over het soort camera.

Compactcamera's

Lumix DC-SZ

De SZ-serie bestaat uit eenvoudige compactcamera's met een aardig zoombereik.

De grootste serie van de Lumix compactcamera's. Travelzoom (TZ) staat voor compactcamera's met een groot zoombereik.

In de FT-serie zitten alle compactcamera's die shock-, stof- en waterproof zijn.

De FZ-serie bestaat uit wat grotere superzoomcamera's: geavanceerde en camera's met een groot zoombereik.

Deze camera's zijn geavanceerd en compact. Ze hebben weinig zoom, maar een grote beeldsensor voor betere beeldkwaliteit en veel mogelijkheden om instellingen aan te passen.

Lumix G-systeemcamera's

Alle Micro Four Thirds-systeemcamera's van Panasonic hebben een G in de productnaam. Bij deze camera kun je de lens verwisselen. Alle Lumix G-systeemcamera's van Panasonic gebruiken Micro Four Thirds-lenzen en hebben dezelfde sensorgrootte. Lenzen van Panasonic die geschikt zijn herken je aan 'Lumix G' in de productnaam.

Bekijk de Lumix G-serie in onze vergelijker.

Lumix S-systeemcamera's

De fullframe-systeemcamera's van Panasonic hebben een S in de productnaam. Deze nieuwe serie is sinds 2019 op de markt en de camerabody's kosten duizenden euro's. De lenzen voor Micro Four Thirds-camera's kun je niet gebruiken op de Lumix S-camera's. De Lumix S-camera's hebben een L-mount. Lenzen van Panasonic die geschikt zijn herken je aan 'Lumix S' in de productnaam.

Bekijk de fullframe Lumix S-systeemcamera's in onze vergelijker.

Lenzen voor Panasonic Lumix-camera's

De lenzen voor Lumix G-systeemcamera's kun je gebruiken op camera's van verschillende merken, waaronder Olympus, Panasonic en Xiaomi. Omdat deze merken ook zelf lenzen maken zijn er ontzettend veel lenzen op de markt die geschikt zijn voor de Lumix G-systeemcamera's.

Panasonic maakt zelf de Lumix G-lenzen voor de systeemcamera's.

Daarnaast zijn er lenzen van Olympus, Samyang, Sigma en Tamron die je kunt gebruiken op de Lumix G-camera's.

Levensduur

Camera's hebben een goede levensduur, ook de camera's van Panasonic. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse consumentenbond (onze testpartner).

Na 3 jaar werkt 95% van de compactcamera's nog zonder grote problemen. Bij de camera's met verwisselbare lens werkt 95% nog goed.

Geteste Panasonic Lumix-camera's

Bekijk hieronder de meest recent geteste camera’s van Panasonic Lumix. Ben je lid van de Consumentenbond (en ingelogd), dan zie je de Panasonic-camera’s met het hoogste testoordeel. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker.

Goedkope Panasonic Lumix-camera's

De camera's met het hoogste testoordeel zijn vaak erg aan de prijs. Bekijk hieronder de geteste Panasonic Lumix-camera's onder de €400.

