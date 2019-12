Photokina: IXUS 300 HS

Canon breidt zijn lijn compactcamera's uit met de IXUS 300 HS. Een kleine compact camera die goede prestaties biedt bij weinig licht en behoorlijk goed scoort in onze test.

De IXUS-lijn bestaat inmiddels alweer 10 jaar. Het is een populaire point-and-shoot camera met een opvallend design. De IXUS 300 HS (HS staat voor High Sensitivity) is vooral interessant vanwege zijn mogelijkheden om te fotograferen bij weinig licht, zonder flitser.

Om dat goed te doen heeft de IXUS 300 HS een grote diafragmaopening van maximaal F 2.0. Met kortere sluitertijden kun je daarmee nog behoorlijke scherpe foto's maken zonder beweging. En met ISO-waarden tot 3200 kom je een heel eind zonder flitser. Hoewel er bij die hoogste waarde waarschijnlijk behoorlijk veel beeldruis zal optreden.

8 foto's per seconde

Met de IXUS 300 HS kun je 3,7 foto's per seconde schieten in de beste kwaliteit; 10 megapixel. Schroef je de kwaliteit naar beneden dan kun je 8 foto's van 2,5 megapixel per seconde maken. Deze bracketing functie is niet direct een reden voor aanschaf, wel is het een leuke extra. Je kunt er in ieder geval perfect je rondrennende kinderen mee vastleggen.

De IXUS 300 HS maakt net als veel andere moderne compactcamera's gebruik van slimme software om het fotograferen te vergemakkelijken. Met Scènedetectie-technologie bijvoorbeeld, kiest de IXUS de juiste instelllingen voor helderheid, contrast en kleur van een onderwerp. De camera selecteert de juiste scene uit een totaal van 22 mogelijke scenes. Met de instelling Smart Shutter maakt het toestel een foto als je lacht of knipoogt of als er een nieuw gezicht in beeld komt.

De IXUS 300 HS kost 310 euro, de testresultaten kun je hier lezen.