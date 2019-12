Photokina: fotograferen en filmen in 3D

Ook op de photokina ontkom je dit jaar niet aan de 3D-trend. Elke fabrikant doet er wel iets mee.

Zo heeft Fujifilm een compact camera waarmee je ook kunt filmen en fotograferen in 3D; de Fujifilm Finepix Real 3D W3. Het toestel heeft daarvoor twee lenzen aan de voorkant. Elk van die lenzen schiet een foto van 10 megapixel, de twee beelden worden daarna door twee sensoren verwerkt tot een 3D-beeld.

3D bekijken

Om 3D-beelden te bekijken heb je geen speciaal brilletje nodig. De camera heeft een aangepast 3D-scherm van 3,3 inch. Wanneer je dat recht voor je houdt, zie je een 3D-beeld. Wanneer je het scherm te schuin houdt, zie je twee afzonderlijke beelden in plaats van een 3D-beeld.

Mooier is het natuurlijk om je 3D-foto's en filmpjes op een grote tv te bekijken. Dat moet dan wel een 3D-Ready televisie (met speciaal brilletje) zijn. Helaas zijn die er niet voor minder dan €1500.

Fujifilm biedt nog een andere, goedkopere, oplossing in de vorm van 3D-printjes en een speciaal 3D-fotolijstje. Maar de kwaliteit daarvan laat behoorlijk te wensen over.

Bekijk het filmpje van de Fujifilm Finepix Real 3D W3

3D camcorder

Fabrikant Aiptek heeft een kleine pocketcamcorder waarmee je in HD 720p en in 3D kunt filmen. Leuk, want de beelden die je er mee maakt kun je zo op YouTube zetten en bekijken met een goedkoop rood-groen brilletje (zie het filmpje hiernaast).