Eerste indruk|Photoshop Touch is een vingervriendelijke variant van het bekende fotobewerkingsprogramma Photoshop. Voor tablets met Android 3.1 en hoger.

Review: Photoshop Touch

Photoshop Touch is een van de 6 Touch apps van Adobe. Met deze apps valt in combinatie met Adobe's Clouddienst en het professionele softwarepakket Creative Suite onderweg te werken aan presentaties, schetsen en beelden. De diensten zijn vooral gericht op creatieve professionals: ontwerpers, grafici en kunstenaars. Photoshop Touch als 'losse' app is interessant voor iedereen die foto's wil bewerken op een tablet.

Photoshop Touch is er vooralsnog alleen verkrijgbaar in het Engels en voor tablets met besturingssysteem Android 3.1 of hoger. Fabrikant Adobe heeft aangekondigd dat er begin 2012 ook een versie voor de iPad komt. Wij probeerden Photoshop Touch op een Samsung Galaxy Tab 10.1.

Grote knoppen

Photoshop Touch biedt een overzichtelijke, vrij kale omgeving om je foto's in te bewerken. Er zijn grote knoppen om de verschillende functies makkelijk te bedienen met je vingers. Rondom het werkpalet zitten de belangrijkste functies, netjes weggewerkt in drie inklapbare werkbalken.

Photoshop Touch heb je redelijk snel onder de knie, zeker als je eerder met Photoshop (Elements) hebt gewerkt. Om je op weg te helpen, zijn er oefenbestanden voor de belangrijkste functies. Stap voor stap leer je hoe je bijvoorbeeld onderwerpen moet selecteren en filters kunt gebruiken. Mocht dat niet voldoende zijn, dan heeft Adobe op zijn website een aparte pagina met korte instructiefilmpjes en uitleg over Photoshop Touch.

Hoewel Photoshop Touch ook professionele beeldbewerkers wil bedienen, is het programma niet bestemd voor hoge resolutie fotobewerking. De maximale grootte van een te bewerken foto is 1600x1600 pixels, RAW- en tif-bestanden worden niet gelezen en meer dan 16 lagen kun je niet opslaan in een project.

Vingerverven

Photoshop Touch heeft de belangrijkste functies van een fotobewerkingsprogramma: werken met lagen en curves om de belichting aan te passen, retoucheren, selecteren en verschillende creatieve filters.

Het aanpassen van de belichting is erg makkelijk, het voelt zelfs natuurlijker aan dan met de muis. Het bedienen van de schuifbalkjes (zie plaatje hieronder) gaat erg vlot met je vingers.

Het selectiegereedschap gebruik je om mensen of objecten toe te voegen aan een foto. Om de manipulatie zo echt mogelijk te laten lijken, moet je erg precies kunnen werken. Eigenlijk zijn je vingers daarvoor te groot. De speciale Scribble-functie moet selecteren makkelijker maken, maar is te grof. Erg goed werkt het niet, ook het andere selectiegereedschap schiet te kort. Je bent aan het vingerverven terwijl je eigenlijk een dun potlood nodig hebt. Zonder pennetje lukt het gewoon niet. Er zijn speciale pennen voor de Samsung Galaxy Tab, maar die hebben we niet geprobeerd.

Photoshop Touch heeft verschillende creatieve filters, bijvoorbeeld om de achtergrond van een foto onscherp te maken. Niet al die filters zijn even interessant: het zijn trucjes die leuk zijn voor 1 keer, maar snel vervelen.

Conclusie

Photoshop Touch is een leuke en relatief goedkope manier om foto's te bewerken op een Android tablet. Met je vingers photoshoppen gaat goed, behalve wanneer je een onderwerp moet selecteren. Een pennetje is dan noodzakelijk.