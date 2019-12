Fujifilm X-Pro2 met Fujinon XF18-55mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-Pro2 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft een hybride zoeker. Het menu is goed opgebouwd en de knoppen en wieltjes zijn goed geplaatst. De bediening gaat erg soepel. Deze camera is helaas lastig te bedienen met één hand. Opvallend is de hybride zoeker, de hybride autofocus, de diafragmaring op de lens en de gps-data via je smartphone. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.