Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Fujifilm X-T100 with Fujinon XC-15-45mm is een fatsoenlijke systeemcamera met veel functies. Deze retro camera heeft een body die aanvoelt als stevige kunststof en eruit ziet als metaal. Hij heeft een kantelbaar selfie display en drie draaiknoppen die goed geplaatst zijn. Er is genoeg ruimte voor de duim aan de achterkant. Helaas is het menu wat verwarrend en zijn twee van de draaiknoppen zonder labels. De start/stopknop voor video is lastig in te drukken en de automatische modus is soms wat willekeurig in keuzes. Opvallend zijn de hybride autofocus en de keuze tussen mechanische en elektronische sluiter. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is in 3 kleuren verkrijgbaar.