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NikonD3400 (alleen body)

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  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  N.v.t.
  • Sensorgrootte effectief:  23.5 x 15.6 mm

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