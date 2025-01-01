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OlympusOM-D E-M1 II (alleen body)

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In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  N.v.t.
  • Sensorgrootte effectief:  17.3 x 13 mm
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