Panasonic Lumix DC-GH5S met Lumix G 42,5mm f/1.7

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GH5S is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies in zowel video- als fotomodus. Dit model heeft een body van hoge kwaliteit. De camera heeft een draaibaar aanraakscherm, en de knoppen zijn goed geplaatst. Ook de zoeker is van hoge kwaliteit. Het menu is logisch opgebouwd en zeer uitgebreid, je kan met zowel de joystick als het wieltje navigeren. Helaas schakelt de oogsensor het display soms ongewenst uit, zelfs wanneer de monitor is uitgeklapt). De ‘display’ knop zit daarnaast erg dicht bij je duim waardoor je hem gemakkelijk per ongeluk indrukt. Opvallend zijn de dubbele analoge circuits (dual native ISO) die moet zorgen voor minder ruis in donkere situaties, de uitgang voor een hoofdtelefoon en de mogelijkheid om gps data via je smartphone toe te voegen NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.