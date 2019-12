Panasonic Lumix DC-GX800K met Lumix G Vario 12-32 mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GX800K is een goede, kleine systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft een draaibaar aanraakscherm. Achterop heb je genoeg ruimte voor je duim en de knoppen zijn goed geplaatst. De lens van deze camera oogt plastic-achtig. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. En met een optionele lens zou je 3D-opnamen kunnen maken. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren.