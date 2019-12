Panasonic Lumix DMC-GX80(K) met Lumix G Vario 12-32mm / F3.5-5.6 Asph Mega OIS

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-GX80(K) is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera oogt en voelt als metaal en heeft een draaibaar aanraakscherm. Achterop heb je genoeg ruimte voor je duim en de knoppen zijn goed geplaatst. De camera heeft 4 fysieke functieknoppen en 5 virtuele functieknoppen op het display. Helaas ziet de lens eruit als plastic, daarnaast zie soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.