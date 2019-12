Review: Adobe Photoshop Elements 11

Adobe Photoshop Elements 11 is een fotobewerk- en beheerprogramma voor beginners. Nieuw in versie 11: lay-out met grotere pictogrammen, nieuwe bewerkingen met instructies, nieuwe- en verbeterde functies (waaronder 'hoeken verfijnen' om beter te kunnen selecteren).

We probeerden Photoshop Elements 11 een aantal dagen op een laptop met Windows 7.

Photoshop Elements heeft twee onderdelen: de Organizer (Ordenen, zoeken en weergeven) en de Foto-editor (Bewerken, verfraaien en effecten toevoegen).

Foto's importeren

Orde op zaken stellen is noodzakelijk bij elke behoorlijke fotocollectie. Met de Organizer importeer je je foto's van een geheugenkaart, direct van de camera of van een ander opslagmedium. Je kunt je foto's in een bestaande map opslaan of in een nieuwe map. De foto's zelf kun je verschillende namen geven: datum, tijd of een zelf te kiezen naam.

Trefwoorden

Hoe vind je die ene vakantiefoto van jaren geleden terug tussen duizenden foto's? Door trefwoorden toe te voegen aan een selectie, met de hand of automatisch. De 'automatische analyse' zorgt ervoor dat je foto's gevonden kunnen worden via slimme tags.

Slimme tags zijn trefwoorden die slaan op je foto's. Bijvoorbeeld op de kwaliteit: laag contrast en hoog contrast of op het onderwerp: gezichten of groep. Meestal werkt het slimme taggen verrassend goed. Alleen bij het herkennen van gezichten gaat het soms mis (zie de afbeelding links).

Het is niet altijd duidelijk wat een tag precies inhoudt: neem de naam 'hoge kwaliteit', dat zegt niet zoveel. Al met al duurt de automatische analyse best lang: 3 seconden voor een jpeg van 2,5 mb en 6 seconden voor een RAW-bestand van 13,5 mb. Het is ook mogelijk om plaatsen toevoegen via Google Maps.

Meerdere foto's bewerken

In de organizer kun je een aantal basisbewerkingen toepassen op een groep foto's ('Repareren'). Je kunt automatisch rode ogen corrigeren, kleuren- en contrast aanpassen, verscherpen, niveaus aanpassen en bijsnijden. Handig, als je een serie foto's hebt die onder dezelfde lichtomstandigheden zijn genomen.

Fotoshoppen

Photoshop Elements 11 draait om fotobewerking. Vooral beginners worden goed bediend. Er zijn veel mogelijkheden om zonder kennis tot goede resultaten te komen. Er zijn 3 werkstanden: Snel, Met Instructies en Expert.

Snel

Onder Snel vind je min of meer dezelfde basisbewerkingen als in de organizer: kleur aanpassen, belichting, niveaus (heldere en donkere tinten) en verscherpen. Retoucheren en rode ogen verwijderen kan ook. Verschil met de organizer is dat je meer met de hand kunt doen. In een overzicht met 9 foto's is te zien wat de effecten doen met je foto (zie de foto rechts). 'Snel' werkt goed voor het even oppoetsen van je foto's.

Met instructies

Als beginner wil je graag leren hoe je foto's moet bewerken. Bij 'Met instructies' bewerk je foto's stap-voor-stap met uitleg in tekst en beeld. Het zijn mini-how-to's die direct leiden tot resultaat. Op deze manier heb je binnen korte tijd de belangrijkste handelingen onder de knie.

Expert

Je bewerkingen bij Met instructies zijn als lagen te zien in de Expert modus (op de foto hieronder aan de rechterkant). Hiermee krijg je een perfect kijkje in de keuken van het 'echte fotoshoppen'. Erg leerzaam. Ook voor gevorderden biedt de Expert modus veel mogelijkheden.

Verfijn hoeken

Het selectiegereedschap speelt een belangrijke rol in Photoshop. Met het lassootje en de toverstaf selecteer je snel en makkelijk een deel van een foto. Dat op de lijntjes klikken met de muis vergt een vaste hand en het nodige geduld. Vaak blijven er stukjes 'hangen' die je niet wilde selecteren. Een rafelige uitsnede is het gevolg. Voor het polijsten introduceert Adobe een slim stukje gereedschap genaamd 'verfijn hoeken'. Hiermee strijk je op pixelniveau een selectie perfect glad.

Filters

Photoshop Elements heeft een grote collectie filters om je foto's te verfraaien. Zo kun je een foto een ouderwetse uitstraling geven of er een tekening van maken. Nieuw zijn de filters Stripverhaal, Pen en inkt, Beeldroman en Vage Lens. Filters zijn leuk om mee te spelen, maar de effecten zijn niet altijd even mooi. Hoewel dat natuurlijk een kwestie van smaak is.

Conclusie

Met Photoshop Elements 11 kun je makkelijk en snel foto's bewerken en beheren. Er valt veel te leren voor wie niets van fotobewerken weet. Als je wat verder bent dan is Adobe Lightroom 4 misschien interessanter. Dat programma biedt meer mogelijkheden voor fotobewerking in RAW-formaat.

Voordelen

logische en gebruiksvriendelijke interface;

duidelijke uitleg tijdens fotobewerken;

goede beheerfunctie (slimme trefwoorden);

veel creatieve filters en mogelijkheden.

Nadelen

sommige Help-pagina's en video-uitleg alleen in het Engels.

Wat is Adobe Photoshop Elements 11?

Elk jaar introduceert Adobe een nieuwe versie van Elements: zijn Photoshop-voor-beginners. Met versie 11 kun je foto's 'sneller en makkelijker' organiseren, bewerken en delen. Dit doe je door middel van grote, opvallende pictogrammen.



Er zijn 3 werkstanden: Snel, Met instructies en Expert. Nieuw zijn de beeldfilters Stripverhaal, Beeldroman en Pen en inkt. Een nieuw selectiegereedschap zou 'lastige' objecten makkelijker van een achtergrond kunnen losknippen.



Benieuwd wat wij van Photoshop Elements 11 vonden? Bekijk de review.