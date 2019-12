Photokina: samenvatting

Een opsomming van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de photokina 2010.





Trend 1: De spiegelloze systeemcamera

Op de photokina van 2 jaar geleden toonde Panasonic de eerste systeemcamera zonder spiegel, de Panasonic G1. Hiermee kun je wel gebruik maken van een verwisselbaar lenzensysteem, maar kan de camera toch compacter zijn dan een gewone spiegelreflexcamera.

Inmiddels hebben Olympus met de PEN-modellen, Sony met de NEX-3 en NEX-5 en Samsung met de NX10 en NX5 een soortgelijke techniek toegepast. Op de photokina toonde ook Samsung de nieuwe spiegelloze systeemcamera: de Samsung NX100.

Opvallend genoeg lieten de grote camera merken Nikon en Canon geen producten of prototypes zien zonder spiegel.

Trend 2: Grotere sensoren

De beeldsensor is van groot belang om het licht op te vangen waarmee de foto wordt gemaakt. Hoe groter, hoe meer licht er kan worden opgevangen, maar ook hoe groter de camera en de lens.

Spiegelreflexcamera’s en de systeemcamera’s zonder spiegel hebben zo’n relatief grote sensor. Maar het is lastig om zo’n camera compact te maken, tenzij onderdelen worden weggelaten. Bijvoorbeeld door de spiegel weg te laten, of door de lensvatting weg te laten.

Fuji toonde de X100 een camera met grote sensor, en vaste lens. Sigma liet de DP2s zien, eveneens een compactcamera met vaste lens. Bij de stand van lenzenfabrikant Zeiss stond ook Nokia met de Nokia N8-smartphone. Deze zou een extra goede camera hebben met net zo’n grote sensor als in een compactcamera.

Trend 3: Trucs bij weinig licht: HDR en BSI

Een grotere sensor helpt bij weinig licht, maar verschillende fabrikanten tonen ook alternatieve technieken om foto’s bij minder goede omstandigheden beter te maken. Steeds meer digitale camera’s hebben een ingebouwde HDR-functie.

Bij HDR (High Dynamic Range) worden drie foto’s achter elkaar genomen bij verschillende belichtingsinstellingen, en de goede eigenschappen worden gecombineerd. Dit kun je achteraf doen, op de computer, maar steeds meer toestellen kunnen dit zelf.

Een andere trend is de toepassing van een ander soort sensor. Een conventionele sensor heeft veel weg van het menselijk oog. De bedrading/zenuwen zitten daarbij in de weg van het licht. Een van achteren belichte sensor (BSI, Back Side Illumination) lost dit probleem op. Camera’s zoals de Fujifilm Finepix HS10 en de Casio FH100 zijn al van deze techniek voorzien, evenals de camera in de iPhone 4.

Canon toonde een nieuwe camera met het HS-system (HS van High Sensitivity), namelijk de Ixus HS 1000. Dit lijkt niet meer dan de naam voor een combinatie van een gevoelige beeldsensor en beeldbewerking. De al eerder geteste Ixus 300 HS scoort in het algemeen goed, maar niet opvallend goed bij weinig licht.

Trend 4: Snellere camera’s

Waar in het verleden compactcamera’s vaak te langzaam waren bij het vastleggen van een mooi moment, is in de loop der tijd veel verbeterd. Maar nog steeds zijn er verschillen en is het een punt om op te letten. Spiegelreflexcamera’s waren hier altijd in het voordeel omdat ze een andere manier van scherpstellen gebruiken.



Op de photokina toonde Fuji de Finepix F300EXR, met een scherpstelsysteem dat lijkt op dat van een spiegelreflex en om die reden sneller zou zijn. Eind november staan de testresultaten van dit model online.

Trend 5: HD-video

Vrijwel alle digitale camera’s - op verschillende spiegelreflexen na - hebben een videofunctie. Steeds vaker wordt de camera ook voorzien van een HD-videofunctie. Dit is de belangrijkste verandering in bijvoorbeeld de Canon Powershot G12, ten opzichte van het vorige model, de Powershot G11; hetzelfde geldt voor de Canon S95 ten opzichte van zijn voorganger de Canon S90.

Trend 6: Creatieve functies in de camera

Vooral in de compact camera’s komen we steeds meer functies tegen waarmee je op een creatieve manier kunt fotograferen. Het zijn vaak effecten die je ook achteraf - op de pc - kunt toevoegen maar nu zijn ingebouwd in de camera. Het effect dat je krijgt bij een fisheye-lens is op een overtuigende manier digitaal te doen.

Op de photokina zagen we dat nu ook het effect van een tilt-shift-lens is na te bootsen in de compactcamera. Dit is het beste te omschrijven als een madurodam-effect op de gewone omgeving.



Het meest interessant is de ‘sweeppanorama’-functie die we in camera’s van onder andere Samsung en Sony tegenkwamen. Normaal gesproken maak je een panoramafoto, door een foto te nemen, en dan telkens een stuk te draaien en weer een foto te nemen. Achteraf kun je de foto’s tot één geheel samenvoegen.

Bij sweeppanorama hoef je alleen de camera maar langs het landschap te bewegen met de knop ingedrukt. De camera plakt alles aan elkaar.