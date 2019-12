Eerste indruk|Met de Samsung SH100 kun je draadloos foto's e-mailen of direct uploaden naar Facebook, Picasa, YouTube of Samsung.com.

Wat is de Samsung SH100?

De Samsung SH100 is een kleine, eenvoudige compactcamera met als bijzonderheid Wi-Fi. Je kunt draadloos foto's e-mailen of direct uploaden naar de webdiensten Facebook, Picasa, YouTube of Samsung.com. Nieuwe foto's kun je draadloos van de camera naar je computer sturen via de automatische back-up-functie. Ook kun je foto's naar een televisie sturen die geschikt is voor DLNA (een technologie die apparaten in een draadloos netwerk makkelijker met elkaar laat communiceren).

Spioneren via je smartphone

Met Remote Viewfinder maak je van een Android smartphone een afstandsbediening voor de camera. Het beeld van de camera zie je op het scherm van de telefoon. Zo kun je de SH100 wellicht gebruiken als babymonitor. Er zijn echter ook toepassingen te bedenken waarbij het daadwerkelijk nodig is om te fotograferen van een afstand. Zoomen en flitsen is dan ook mogelijk.

Bedienen als een smartphone

De Samsung SH100 heeft een aanraakscherm, net als veel smartphones. Er zitten maar vijf echte knoppen op het cameraatje: het zoomhendeltje, de ontspan-, power-, play- en tenslotte de home-knop.

Eenvoudige camera

Behalve de bijzondere draadloze mogelijkheden is de SH100 een eenvoudige compactcamera met 5 keer zoom. Het zoombereik loopt van 26 mm groothoek tot 130 mm tele. Net als in een aantal andere samsungcamera's hoort in de SH100 een MicroSD-geheugenkaartje. Tenslotte kan de SH100 nog filmen in HD (720p).

De complete testresultaten van ons reguliere testprogramma komen half juni online. Lees onze bevindingen met de Samsung SH100.

Samsung SH100: review

Inloggegevens

We houden aan de Samsung SH100 vooral het gevoel over dat we erg veel tijd kwijt zijn aan gebruikersnamen en wachtwoorden: voor verschillende draadloze netwerken, onze Picasa- en Facebookaccounts en de smartphone waarmee je de camera op afstand kunt bedienen. Overal heb je inloggegevens voor nodig. Het is een minpunt dat je elk draadloos netwerk voor elke toepassing (mail, web, et cetera) apart aan moet melden.

Draadloos netwerk

Omdat de SH100 met Wi-Fi werkt, kun je onderweg niet continu internetten. Volgens Samsung 'kunt u terwijl u onderweg bent elk bijzonder moment of spannend nieuwtje delen'. Dat klopt dus niet helemaal. Eerst moet je verbinding maken met een draadloos netwerk. Met de SH100 heb je geen mobiel internet zoals met een smartphone.

Foutgevoelig toetsenbord

De bediening van de SH100 lijkt op die van een smartphone met acht icoontjes. Navigeren door het menu is eenvoudig, maar het scherm reageert niet altijd goed. Je moet er relatief hard op drukken. Dat is vooral onhandig bij gebruik van het toetsenbord. Bij het intoetsen van bijvoorbeeld mailadressen en wachtwoorden maak je al snel fouten. Met name bij wachtwoorden is dat erg vervelend.

Op afstand fotograferen

Met 'remote viewfinder' is de Samsung SH 100 op afstand te bedienen met de Samsung Galaxy S smartphone. Dit gaat goed. Het is leuk te zien wat er zich in een andere ruimte afspeelt en om dat te fotograferen, maar het in- en uitzoomen gaat tergend langzaam. Ook is de afstand waarbij dit werkt beperkt tot een meter of tien tussen camera en smartphone. Daardoor zijn de mogelijkheden beperkt. Als je zo dichtbij moet blijven, kun je in de meeste gevallen beter zelf de camera vasthouden.

De functie remote viewfinder werkt alleen op een geschikte smartphone met Android 2.2 als besturingssysteem. Je moet dan eerst de app 'remote viewfinder' installeren. Als beide apparaten verbonden zijn met hetzelfde draadloze netwerk vinden ze elkaar makkelijk.

Picasa en Facebook

Het is makkelijk om met de SH100 foto's naar bijvoorbeeld de internetdiensten Picasa of Facebook te sturen. Tenminste, als je daar een account hebt. Gebruikersnaam en wachtwoord moet je invoeren in de camera. En je moet natuurlijk verbinding hebben met een draadloos netwerk. Als alle instellingen kloppen is het sturen van een foto naar Picasa of Facebook eenvoudig.

Als je je foto's op de camera bekijkt, zie je links een Picasa of Facebook-icoontje. Als je daar op drukt, gaat de camera aan het werk. Je ziet verschillende meldingen voorbij komen. Het duurt even, maar zonder verdere actie verschijnt je foto online bij je andere foto's.

Je kunt ook filmpjes naar Youtube sturen. Ze moeten dan wel opgenomen zijn in lage kwaliteit (320x240) en ze mogen niet langer duren dan 30 seconden. Begrijpelijk, maar toch flinke beperking van deze functie.

Back-up

Met de automatische back-up kun je nieuwe foto's op je camera draadloos kopiëren naar je pc. Je moet hiervoor wel speciale software op je pc installeren. Die staat in het geheugen van de camera. Als je de camera met het snoertje aansluit op de computer gaat dit redelijk eenvoudig. Je kunt zelf bepalen in welke map de foto's worden opgeslagen.

Helemaal automatisch gaat de back-up niet. Computer en camera communiceren niet over het al dan niet aanwezig zijn van nieuwe foto's. Je moet zelf op het back-up-icoontje op de camera drukken.

Conclusie

De Samsung SH100 is een relatief goedkope camera (richtprijs €180) waarmee je foto's kunt mailen of uploaden naar internet. Je moet wel het geduld hebben om alle benodigde gegevens in te voeren met het foutgevoelige toetsenbord. Als dat voor elkaar is, bied de SH100 nog meer leuke draadloze mogelijkheden. Maar zonder toegankelijk draadloos netwerk in de buurt, klopt Samsungs tekst 'alles direct delen' helemaal niet.