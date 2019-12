Eerste indruk|Is het een minitablet of een camera? De Samsung Galaxy Camera heeft een groot 4,8 inch aanraakscherm, 21 keer zoom en Android 4.1 als besturingssysteem. Het is een van de eerste camera's met de internetmogelijkheden van een tablet of smartphone (bellen is het enige dat er niet mee kan, skypen wel).

Preview: Samsung Galaxy Camera

Naast tablets en smartphones maakt Samsung ook camera's. Op de IFA-beurs in Berlijn zagen we de Samsung Galaxy Camera, een kruising tussen een compactcamera en een smartphone.

De Galaxy Camera heeft een groot 4,8 inch hd aanraakscherm, 21 keer zoom en Android 4.1 als besturingssysteem. Het is een van de eerste camera's met de internetmogelijkheden van een tablet en smartphone.

Om het systeem vlot te kunnen draaien, heeft het toestel een stevige quad core processor. Een mogelijk nadeel daarvan is een beperkte batterijduur. Als je hem gebruikt als smartphone zou de batterij wel eens erg snel leeg kunnen raken.

Android

Het apparaat geeft toegang tot allerlei Android-apps. Net als met een smartphone kun je foto's direct via Twitter en Facebook delen. Verder kun je alle apps uit de Google Play Store installeren en gebruiken. Bellen is ongeveer het enige dat niet kan met deze 'camera' (skypen kan wel).

Mobiel internet

Om het internet op te kunnen heeft de camera wifi en 3G. Volgens de Duitse medewerkers van Samsung zal het toestel in eerste instantie alleen met een mobiel internet abonnement te koop zijn. Of dat ook in Nederland het geval zal zijn, is de vraag. Het zou nieuw zijn in Nederland: een digitale camera in combinatie met een mobiel- internetabonnement.

Bediening

Aan de bediening van de camera is veel aandacht besteed door Samsung. Het grote scherm wordt maximaal benut zodat je makkelijk met je vingers de camera kunt bedienen. Je kunt ervoor kiezen om handmatig diafragma en sluitertijd in te stellen. Dat doe je door te draaien aan grote ringen met de belichtingswaarden.

De Samsung Galaxy Camera kost €500, lees ook onze uitgebreide eerste indruk.

Samsung Galaxy Camera: review

Forse compact

De Samsung Galaxy Camera is een vrij forse compact camera (geen broekzakcameraatje). Het witte reviewmodel ziet er stijlvol uit. Aan de voorkant rechts zit een greep die niet zoveel houvast biedt, het toestel is vrij dun en niet al te zwaar. Vanwege het formaat ligt hij niet enorm goed in de hand. Er zijn weinig knoppen: een aan-uit knop, een zoomknop, een sluiterknop en aan de zijkant een knopje voor de uitschuifbare flitser. Een 4,8 inch aanraakscherm beslaat de hele achterkant van het toestel. Het toestel bedien je voornamelijk via het scherm.

Net als een tablet of smartphone heeft de Galaxy intern geheugen (8 GB), er is ook ruimte voor een micro-SD kaartje.

Menu

Op de Samsung Galaxy Camera staat Android 4.1 (Jellybean). Voor veel mensen een bekende omgeving. Een camera app geeft toegang tot het menu. Er zijn drie standen om te fotograferen: automatisch, smart en expert.

Smart heeft naast de bekende voorkeuzeinstellingen: panorama, macro, nacht etc. ook een aantal echt slimme functies. Bijvoorbeeld Beste foto, waarbij de camera uit een reeks foto's het meest geslaagde portret kiest.

In de expert modus kun je handmatig iso-waarde, diafragma en sluitertijd instellen. Op het touchscreen verschijnt een aantal ringen waar je aan moet draaien (zoals bij de lens van een echte camera) Leuk gevonden, maar het instellen duurt behoorlijk lang. Een draairing op de body doet dat doorgaans stukken sneller.

Apps

Als 'smart camera' leunt de Galaxy zwaar op internetmogelijkheden. Internetten kan via wifi, maar ook met 3G (in de behuizing zit een kleine sleuf voor een sim kaart). Verbinden gaat hetzelfde als bij een smartphone of tablet.

Van Samsung zelf zijn er apps om foto en video's te bewerken. Instagram staat er ook op. Helaas kun je niet zoomen tijdens het fotograferen. Daardoor voegt de app weinig toe aan wat je er met een smartphone mee kunt.

Met Dropbox kun je je foto's automatisch laten uploaden naar de cloud. Aardig is dat je 50 GB webopslag krijgt (voor een periode van twee jaar). Het uploaden van foto's gaat zeer makkelijk.

Verder zijn er de bekende Google apps: Maps, Gmail, Google+ et cetera. En voor meer apps, kun je terecht bij Google Play.

Overigens zorgen de internetmogelijkheden ervoor dat de batterij snel leeg raakt. Er zijn mogelijkheden om dat te beperken, maar net als bij een smartphone is je batterij bij vol gebruik gewoon snel leeg.

Matige fotokwaliteit

Van een camera van €500 mag je wel wat verwachten van de fotokwaliteit. De Samsung Galaxy Camera stelt op dit punt teleur. De foto's die we maakten zijn onscherp en de kleuren soms wat flets. Zelfs bij lagere iso-waarden (400 en 800) is er ruis als je ze bekijkt op groot formaat. Op het scherm van de Galaxy zien je foto's er meestal goed uit. Uit de test moet blijken wat de werkelijke prestaties zijn.

Dan de snelheid. De camera is vanuit stand-by best snel klaar voor gebruik, maar inzoomen gaat erg traag. Automatisch scherpstellen en afdrukken gaat wel redelijk vlot.

Conclusie

De Samsung Galaxy Camera is een bijzonder apparaat: half tablet, half camera. Vooral de 'smart' mogelijkheden zijn interessant. Het grote scherm is een genot om te zien en te gebruiken. Met de tabletkant zit het wel goed. Helaas schiet de fotokant tekort: voor €500 zijn er betere camera's te koop. Ook op 'smart' gebied zijn er betere oplossingen: voor dezelfde prijs koop je een Samsung Galaxy S3; een van de beste smartphones uit onze test. De Galaxy Camera is een spannende kruisbestuiving, maar verenigt niet het beste van twee werelden.

Voordelen

Groot, helder en scherp aanraakscherm

Veel internetmogelijkheden

50 GB online opslag (Dropbox)

Nadelen