Review: Samsung Galaxy Camera 2

De Samsung Galaxy Camera 2 is de opvolger van de Samsung Galaxy Camera. Dat toestel was de eerste camera van Samsung met Android. Sindsdien heeft Samsung meer geëxperimenteerd met Android en camera’s: de Samsung Galaxy S4 Zoom is een smartphone met 10 keer optische zoom, daarnaast is er ook nog de Samsung Galaxy NX: een systeemcamera met Android.

Uiterlijk en hardware

De Samsung Galaxy Camera 2 wijkt iets af van zijn voorganger: de vorm is anders en het materiaal van de body is geribbeld en niet glad. Het is en blijft een behoorlijk forse camera die je niet zo maar in je broekzak meeneemt. Hij heeft wel een goede greep en door het geribbelde materiaal van de body voelt hij stevig aan. Er zijn weinig knoppen, de besturing vindt grotendeels plaats via het 4,8 inch aanraakscherm.

Net als zijn voorganger heeft hij 8 GB intern geheugen, daarvan wordt 4,42 GB in beslag genomen door Android. De rest van de ruimte zal snel gevuld zijn met apps en foto’s. Met een micro-sd-kaart kun je het geheugen uitbreiden tot 64 GB. In de cloud opslaan kan gratis bij Dropbox: die stelt maar liefst 50 GB beschikbaar. Je moet dan natuurlijk wel toegang hebben tot internet.

NFC: tikken en delen

Met de Samsung Camera 2 kun je op veel manieren bestanden delen. Nieuw is NFC. Daarmee kun je de camera verbinden met een smartphone of tablet door ze tegen elkaar aan te tikken. Voorwaarde is wel dat het andere apparaat ook NFC heeft. Voordeel hiervan is onder meer dat je zonder een wachtwoord of extra handelingen connectie maakt. Bestanden uitwisselen tussen de apparaten gaat vervolgens via wifi-direct. Daarmee zet je een wifi-netwerkje op tussen 2 apparaten. Een internetverbinding is hier niet voor nodig.

Hoe werkt NFC in de praktijk?

Zo makkelijk als het wordt verkocht, werkt NFC niet. Pas na herhaaldelijk proberen lukte het om 2 apparaten via tikken te verbinden. We wilden foto’s overzetten van de Camera naar een Samsung Galaxy Note 3 smartphone en een Sony Xperia Z. Het aanraken van de apparaten luistert behoorlijk nauw. Je moet de camera met de zijkant precies op de achterkant raken, pas dan is er connectie. Bij de eerste keer aanraken opent Google Play zich automatisch op de smartphone. Vervolgens wordt gevraagd om de app 'Samsung Smart camera' te installeren. Hierna lukt het bij beide apparaten prima om de foto’s uit te wisselen.

Als je het eenmaal aan de praat hebt werkt NFC prima. Punt is wel dat Samsung niet helder is over hoe je het moet opzetten. In de camera staat te weinig uitleg en op de site van Samsung word je niet veel wijzer want daar staat dat je geen app nodig hebt om connectie te maken…

Niet met de iPhone 5S

Bestanden delen met een iPhone 5S gaat alleen met de Samsung Smart Camera-app. Dat gaat niet zo vlot. Om bestanden uit te kunnen wisselen moet je verbinding maken met de camera via een wifi-netwerkje dat de camera opzet. Die is kort zichtbaar tussen de wifi-netwerken in de omgeving, maar connectie maken lukte niet.

Andere manieren om bestanden te delen en te bewaren:

Via de cloud: standaard staat er Dropbox op en Picasa;

Via email;

Via sociale media: Twitter, Facebook.

Makkelijk met Android

Als je bekend bent met Android dan is de Galaxy Camera zeer eenvoudig te bedienen. Net als bij een smartphone staat er een camera-app in het homescreen, eenmaal tikken en je krijgt het zoekerbeeld te zien. Wil je direct toegang dan krijg je dat door de ontspanknop in te drukken. Aan de zijkant van het scherm zit een virtuele draaiknop ‘Stand’. Daaronder zitten 4 standen:

Automatisch. Smart: overzicht met 28 voorgeprogrammeerde belichtings- en creatieve instellingen; beste foto, landschap, nachtstand etc. Expert: zelf instellen van diafragma en sluitertijd en combinaties daarvan. Mijn stand: eigen selectie van bovenstaande instellingen.

Selfie-alarm

Van de voorgeprogrammeerde instellingen willen we het selfie-alarm nog even vermelden. Een rechthoekig kader in het midden van het scherm geeft een piepje zodra hij je gezicht herkent. Dat zorgt voor goed gekadreerde selfies.

Fotokwaliteit valt tegen

Over de foto’s van de eerste Galaxy Camera waren we niet zo te spreken. Ze waren wat onscherp en vaal en hadden al ruis bij lage iso-waarden (iso 400 en 800). Hoe zit dat bij de Galaxy Camera 2? Om mee te beginnen: net als bij de eerste Galaxy Camera zien bijna al je foto’s er op het grote scherm van de camera er geweldig uit. Op een grotere monitor, bekeken op volledig formaat valt de kwaliteit juist vaak wat tegen. Zo op het eerste gezicht is de fotokwaliteit niet veel beter dan die van zijn voorganger. Ook uit onze testresultaten (alleen voor leden) blijkt dat het toestel niet zo goed presteert.

Conclusie

De Samsung Galaxy Camera 2 lijkt veel op zijn voorganger. Hij heeft een wat betere greep door het geribbelde, leerachtige materiaal van de body. NFC is een leuke eigenschap, maar niet zo makkelijk aan de praat te krijgen. De Galaxy Camera is nog steeds een uniek product dat, ondanks zijn matige fotokwaliteit, met zijn 21 keer zoom wel wat toevoegt ten opzichte van een smartphone. En dat hij Android heeft, blijft bijzonder voor een camera.

Lees ook:

Wat is de Samsung Galaxy Camera 2?

De Samsung Galaxy Camera is een compact camera met 21 keer zoom (travel zoom camera). Het is de opvolger van de in 2012 gelanceerde Samsung Galaxy Camera: de eerste camera van Samsung met Android als besturingssysteem. Ook dit toestel heeft Android (versie 4.3 Jellybean). Het is een camera met bijna alle mogelijkheden van een smartphone: toegang tot internet en alle apps in Google Play. Er past geen simkaart in waardoor je niet kunt bellen en mobiel internetten.



Belangrijkste specificaties:

21 keer optische zoom (23-483mm)

Kleinste diafragmawaarden: 2.8 - 5.9

ISO-bereik: 100 - 3200

8 GB opslag (uit te breiden tot 64 GB met micro-sd-geheugenkaart)

4,8 inch aanraakscherm

Full-hd video

Afmetingen (HxBxD): 71,2 x 132,5 x 19,3 mm

Gewicht: 285 gram

Belangrijkste verschillen met de eerste Samsung Galaxy Camera :

Snellere processor (1.6GHz Quad Core)

NFC en wifi-direct

Alleen modellen met wifi (geen 3G-/ 4G-modellen)

Meer voorkeuze-instellingen

