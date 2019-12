Photokina: Samsung NX100

Samsung presenteert een nieuwe systeemcamera zonder spiegel, de Samsung NX100. Een camera voor zowel de beginnende als de meer gevorderde fotograaf.



De Samsung NX100 is het kleinere en lichtere broertje van de door ons geteste Samsung NX10. Allebei zijn het compacte camera's met verwisselbare lenzen. Bijzonder aan deze camera is de bediening. Met de NX100 kun je de camerafuncties namelijk instellen via het objectief.

Met de speciale i-Function-knop op de lens van de camera heb je toegang tot instellingen als de sluitertijd, witbalans, diafragma en ISO-waarden. Ook bekende scene-instellingen als portret en landschapsmodus zijn er mee in te stellen. Door aan de ring op de lens te draaien bepaal je de juiste waardes.

Lenzen

Er zijn twee iFunction-lenzen. De camera wordt standaard geleverd met een 20-55mm lens, geschikt voor zowel landschappen als portretten. Daarnaast is er een 20mm groothoeklens. In 2011 wordt het assortiment uitgebreid met onder andere een macrolens en een superzoomlens van 18-200 mm. De lenzen die er al zijn voor de NX10 kun je ook gebruiken op de NX100.

De Samsung NX100 heeft geen doorzichtzoeker en flitser en is daardoor kleiner en lichter dan de eerder door ons geteste Samsung NX10. De flitser en zoeker zijn los te koop en één van die accessoires is via de flitsschoen aan de bovenkant van de camera te bevestigen. Hetzelfde geldt voor een gps-chip om coordinaten te koppelen aan je foto's. Zo kun je later exact zien waar een bepaalde vakantiefoto is genomen.

De Samsung NX100 is vanaf september in Nederland te koop en kost € 599. De NX100 verschijnt in vier kleuren: zwart, wit, bruin en zilver. Lees de testresultaten van de Samsung NX100.